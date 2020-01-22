أمطار وضباب وأتربة وتساقط ثلوج.. "الأرصاد" تنبِّه معظم مناطق السعودية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى التاسعة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عددًا كبيرًا من التنبيهات حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق عسير والباحة وتبوك والشرقية والرياض والجوف ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وجازان.

وتفصيلاً، أوضحت الهيئة أن منطقة عسير تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة ومحايل وخميس مشيط ورجال المع وسراة عبيد، وتبدأ الساعة الواحدة من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الباحة ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وقلوة وفرعة غامد الزناد، وتبدأ الساعة الواحدة من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الأربعاء.

ونبهت الهيئة المنطقة الشرقية بضباب، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والدمام والقطيف والنعيرية ورأس تنورة، وتبدأ الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الثامنة من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة الرياض أمطارًا رعدية، ونشاطًا للرياح، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الزلفي والغاط والمجمعة، وبدأت الساعة التاسعة عشرة من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الواحدة من صباح الأربعاء.

ونبهت الأرصاد منطقة الجوف بأمطار رعدية، شملت محافظات دومة الجندل وسكاكا، بدأت الساعة الثالثة عشرة من مساء الثلاثاء، واستمرت حتى العاشرة من مساء الثلاثاء.

وشهدت منطقة القصيم أتربة مثارة ورياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وشملت الحالة البكيرية والرس والمذنب وبريدة وعقلة الصقور وعنيزة، وبدأت من الساعة التاسعة من صباح الثلاثاء، واستمرت حتى الساعة السادسة من مساء الثلاثاء.

وكذلك شهدت منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة ورياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وشملت الحناكية والمهد، وبدأت الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء، واستمرت حتى الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء، وتستمر على بدر وينبع حتى الثامنة من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة تبوك تساقطًا للثلوج، وتكوُّنًا للصقيع. وتشمل الحالة البدع تبوك وحقل، وبدأت الساعة الحادية عشرة من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى السابعة من صباح الأربعاء.

ونبهت الأرصاد منطقة جازان بأنها تشهد سُحبًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل أحد المسارحة وأبو عريش والحرث والدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الثانية من صباح الأربعاء، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء الأربعاء.

ونبهت منطقة الرياض أيضًا بأمطار رعدية ونشاط للرياح وأتربة مثارة وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والمجمعة وحريملاء وثادق ورماح وشقراء. وبدأت الحالة الساعة السابعة من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الثامنة من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة مكة المكرمة ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل أضم والطائف والعرضيات وميسان، وتستمر حتى الساعة التاسعة من صباح الأربعاء.