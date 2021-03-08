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"الزنيدي" يواصل جولاته التفقدية لمنشآت التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة

للوقوف على العملية التدريبية والاطلاع على العمل في منشآت التدريب

يواصل الدكتور عادل بن حمد الزنيدي النائب المساعد للكليات التقنية للبنين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، جولة تفقدية على المنشآت التدريبية بمنطقة مكة المكرمة؛ للوقوف على العملية التدريبية والاطلاع على العمل في منشآت التدريب.

شملت الزيارة الميدانية كلًا من المعهد الصناعي الثانوي بجدة، وكلية الاتصالات والإلكترونيات، والْتقى بقيادات التدريب والمدربين والمتدربين، ضمن جهود المؤسسة في الرفع من مستوى أداء منشآتها لتلبي احتياج الوطن من الكوادر المهنية المؤهلة تأهيلًا تقنيًّا عاليًا في مختلف المجالات التي يتطلبها سوق العمل السعودي.

وأكد "الزنيدي" حرص المؤسسة على مثل هذه الزيارات الميدانية التي تنتهجها؛ للاطلاع عن قرب على صياغة تصور حقيقي لواقع بيئة التدريب الذي يتم البناء عليه في اتخاذ القرارات الناجحة، والمضي قدمًا نحو تحقيق المزيد من النتائج الأفضل؛ خصوصًا عقب أن حقق التدريب التقني والمهني بالمملكة المرتبة الـ12 عالميًّا وفقًا لنتائج مؤشر المعرفة العالمي للعام 2020؛ حيث كانت بيئة التدريب من أهم استراتيجيات ذلك المؤشر، بالإضافة إلى البرامج المهنية والتقنية لما بعد المرحلة الثانوية ومؤهلات القوى العاملة.. ودعا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود للرقي بمستوى الأداء التقني والمهني في ظل الانتشار الكبير لمنشآت المؤسسة من الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية.

ونوه بجهود المنشآت التدريبية بشكل عام في الرفع من مستوى التدريب التقني والمهني لأبناء الوطن، في ظل جائحة كورونا، وتميزهم في مجال الصحة والسلامة المهنية، بما يضمن سلامة أبنائنا وبناتنا واتباعهم للإجراءات الاحترازية.

من جهته رحّب فيصل بن عقيل كدسة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، بالنائب المساعد للكليات التقنية للبنين؛ مشيرًا إلى أن برنامج الزيارات التفقدية لمنشآت التدريب بالمنطقة؛ سوف يشمل عددًا من المنشآت التدريبية للبنين والبنات، بالإضافة لزيارة أحد معاهد الشراكات الاستراتيجية، كما ستُختتم الجولة بلقاء قيادات المنشآت التدريبية بمنطقة مكة المكرمة.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الزنيدي" يواصل جولاته التفقدية لمنشآت التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة
سبق

يواصل الدكتور عادل بن حمد الزنيدي النائب المساعد للكليات التقنية للبنين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، جولة تفقدية على المنشآت التدريبية بمنطقة مكة المكرمة؛ للوقوف على العملية التدريبية والاطلاع على العمل في منشآت التدريب.

شملت الزيارة الميدانية كلًا من المعهد الصناعي الثانوي بجدة، وكلية الاتصالات والإلكترونيات، والْتقى بقيادات التدريب والمدربين والمتدربين، ضمن جهود المؤسسة في الرفع من مستوى أداء منشآتها لتلبي احتياج الوطن من الكوادر المهنية المؤهلة تأهيلًا تقنيًّا عاليًا في مختلف المجالات التي يتطلبها سوق العمل السعودي.

وأكد "الزنيدي" حرص المؤسسة على مثل هذه الزيارات الميدانية التي تنتهجها؛ للاطلاع عن قرب على صياغة تصور حقيقي لواقع بيئة التدريب الذي يتم البناء عليه في اتخاذ القرارات الناجحة، والمضي قدمًا نحو تحقيق المزيد من النتائج الأفضل؛ خصوصًا عقب أن حقق التدريب التقني والمهني بالمملكة المرتبة الـ12 عالميًّا وفقًا لنتائج مؤشر المعرفة العالمي للعام 2020؛ حيث كانت بيئة التدريب من أهم استراتيجيات ذلك المؤشر، بالإضافة إلى البرامج المهنية والتقنية لما بعد المرحلة الثانوية ومؤهلات القوى العاملة.. ودعا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود للرقي بمستوى الأداء التقني والمهني في ظل الانتشار الكبير لمنشآت المؤسسة من الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية.

ونوه بجهود المنشآت التدريبية بشكل عام في الرفع من مستوى التدريب التقني والمهني لأبناء الوطن، في ظل جائحة كورونا، وتميزهم في مجال الصحة والسلامة المهنية، بما يضمن سلامة أبنائنا وبناتنا واتباعهم للإجراءات الاحترازية.

من جهته رحّب فيصل بن عقيل كدسة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، بالنائب المساعد للكليات التقنية للبنين؛ مشيرًا إلى أن برنامج الزيارات التفقدية لمنشآت التدريب بالمنطقة؛ سوف يشمل عددًا من المنشآت التدريبية للبنين والبنات، بالإضافة لزيارة أحد معاهد الشراكات الاستراتيجية، كما ستُختتم الجولة بلقاء قيادات المنشآت التدريبية بمنطقة مكة المكرمة.

08 مارس 2021 - 24 رجب 1442
01:47 PM

"الزنيدي" يواصل جولاته التفقدية لمنشآت التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة

للوقوف على العملية التدريبية والاطلاع على العمل في منشآت التدريب

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يواصل الدكتور عادل بن حمد الزنيدي النائب المساعد للكليات التقنية للبنين بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، جولة تفقدية على المنشآت التدريبية بمنطقة مكة المكرمة؛ للوقوف على العملية التدريبية والاطلاع على العمل في منشآت التدريب.

شملت الزيارة الميدانية كلًا من المعهد الصناعي الثانوي بجدة، وكلية الاتصالات والإلكترونيات، والْتقى بقيادات التدريب والمدربين والمتدربين، ضمن جهود المؤسسة في الرفع من مستوى أداء منشآتها لتلبي احتياج الوطن من الكوادر المهنية المؤهلة تأهيلًا تقنيًّا عاليًا في مختلف المجالات التي يتطلبها سوق العمل السعودي.

وأكد "الزنيدي" حرص المؤسسة على مثل هذه الزيارات الميدانية التي تنتهجها؛ للاطلاع عن قرب على صياغة تصور حقيقي لواقع بيئة التدريب الذي يتم البناء عليه في اتخاذ القرارات الناجحة، والمضي قدمًا نحو تحقيق المزيد من النتائج الأفضل؛ خصوصًا عقب أن حقق التدريب التقني والمهني بالمملكة المرتبة الـ12 عالميًّا وفقًا لنتائج مؤشر المعرفة العالمي للعام 2020؛ حيث كانت بيئة التدريب من أهم استراتيجيات ذلك المؤشر، بالإضافة إلى البرامج المهنية والتقنية لما بعد المرحلة الثانوية ومؤهلات القوى العاملة.. ودعا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود للرقي بمستوى الأداء التقني والمهني في ظل الانتشار الكبير لمنشآت المؤسسة من الكليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية.

ونوه بجهود المنشآت التدريبية بشكل عام في الرفع من مستوى التدريب التقني والمهني لأبناء الوطن، في ظل جائحة كورونا، وتميزهم في مجال الصحة والسلامة المهنية، بما يضمن سلامة أبنائنا وبناتنا واتباعهم للإجراءات الاحترازية.

من جهته رحّب فيصل بن عقيل كدسة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، بالنائب المساعد للكليات التقنية للبنين؛ مشيرًا إلى أن برنامج الزيارات التفقدية لمنشآت التدريب بالمنطقة؛ سوف يشمل عددًا من المنشآت التدريبية للبنين والبنات، بالإضافة لزيارة أحد معاهد الشراكات الاستراتيجية، كما ستُختتم الجولة بلقاء قيادات المنشآت التدريبية بمنطقة مكة المكرمة.

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