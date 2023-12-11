"الاتفاق": إقالة "يستيش" والشهري مدربًا للفريق

اتفقت إدارة نادي الاتفاق مع المدرب الوطني سعد الشهري على قيادته فنيًّا في الفترة المقبلة بعد إقالة الصربي يستيش وجهازه المعاون.

وكانت إدارة الفريق قد قررت إقالة المدرب الصربي على خلفية تردي نتائج الفريق في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل الاتفاق المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة بعد لعبه 12 مباراة ومتبقّية له مباراة.

وفاز الفريق في 3 مباريات فقط، وتعادل في 2، وخسر ستة لقاءات قذفت به في مركز متأخر من ترتيب المسابقة.