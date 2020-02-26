"الأرصاد" تنبِّه مكة والمدينة وتبوك: موجة باردة وتكوُّن للصقيع

تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة تبوك تشهد موجة باردة مصحوبة بتكوُّن الصقيع. وتشمل الحالة البدع وتبوك وتيماء وحقل، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الأربعاء.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أيضًا موجة باردة مصحوبة بتكوُّن الصقيع. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والمهد، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الأربعاء.

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة موجة باردة مصحوبة بتكوُّن الصقيع. وتشمل الحالة الخرمة والطائف والكامل والمويه، وتبدأ الساعة الـ 23.30 من مساء الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الأربعاء.