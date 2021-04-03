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"الصحة": تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 3 أبريل 2021، تسجيل 684 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 392009 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 439 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 379312 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6690 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6007 والحالات الحرجة 761 حالة.

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"الصحة": تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 3 أبريل 2021، تسجيل 684 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 392009 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 439 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 379312 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6690 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6007 والحالات الحرجة 761 حالة.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
03:35 PM

"الصحة": تسجيل 684 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 439 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
5,948

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت 3 أبريل 2021، تسجيل 684 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 392009 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 439 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 379312 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6690 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 6007 والحالات الحرجة 761 حالة.

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