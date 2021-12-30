أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة ماكالوندي على المركز الحدودي لجمهورية النيجر، وأسفر عن وقوع عددٍ من القتلى والجرحى من القوات العسكرية والمدنيين. وأكدت الوزارة وقوفها مع جمهورية النيجر الصديقة، ورفضها التام لكل أشكال العنف والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه. كما عبرت عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولجمهورية النيجر قيادةً وحكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

"الخارجية" تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة ماكالوندي بالنيجر وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-30 أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة ماكالوندي على المركز الحدودي لجمهورية النيجر، وأسفر عن وقوع عددٍ من القتلى والجرحى من القوات العسكرية والمدنيين.



وأكدت الوزارة وقوفها مع جمهورية النيجر الصديقة، ورفضها التام لكل أشكال العنف والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه.



كما عبرت عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولجمهورية النيجر قيادةً وحكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443 04:49 PM

اخر تعديل 31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443 03:50 AM

"الخارجية" تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة ماكالوندي بالنيجر عبّرت عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا والنيجر قيادةً وحكومةً وشعباً





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أعربت وزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع في مدينة ماكالوندي على المركز الحدودي لجمهورية النيجر، وأسفر عن وقوع عددٍ من القتلى والجرحى من القوات العسكرية والمدنيين.



وأكدت الوزارة وقوفها مع جمهورية النيجر الصديقة، ورفضها التام لكل أشكال العنف والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه.



كما عبرت عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولجمهورية النيجر قيادةً وحكومةً وشعباً، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.