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بسبب البرد.. توقعات بإلغاء الطابور الصباحي اعتباراً من الغد

وفقاً لصلاحيات كانت قد  منحتها وزارة "التعليم" لقادة المدارس

سادت توقعات بأن تلغي العديد من المدارس الطابور الصباحي ابتداء من يوم غد الأحد، حفاظًا على سلامة الطلاب بسبب موجة البرد الشديدة التي اجتاحت العديد من مدن ومحافظات السعودية.

ويتمتع قادة المدارس بصلاحيات من الوزارة تمكنهم من إلغاء الطابور الصباحي بما تقتضيه الحاجة نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة يوم غد الأحد انخفاضا كبيرا في بعض مناطق المملكة حيث ستلامس الصغرى في الرياض 2 مئوية والعظمى 17 بينما تكون في طريف 1تحت الصفر للصغرى و 16للعظمى، وفي القريات 1 للصغرى و17للعظمى، فيما ستسجل أبها 7 للصغرى و19للعظمى وتبوك 4 للصغرى و19للعظمى وحائل 1للصغرى و15للعظمى.

وتشهد المملكة حاليا موجة برد شديدة تسمى "المربعانية" بحسب خبراء طقس مدتها 39 يومًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بسبب البرد.. توقعات بإلغاء الطابور الصباحي اعتباراً من الغد
سبق

سادت توقعات بأن تلغي العديد من المدارس الطابور الصباحي ابتداء من يوم غد الأحد، حفاظًا على سلامة الطلاب بسبب موجة البرد الشديدة التي اجتاحت العديد من مدن ومحافظات السعودية.

ويتمتع قادة المدارس بصلاحيات من الوزارة تمكنهم من إلغاء الطابور الصباحي بما تقتضيه الحاجة نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة يوم غد الأحد انخفاضا كبيرا في بعض مناطق المملكة حيث ستلامس الصغرى في الرياض 2 مئوية والعظمى 17 بينما تكون في طريف 1تحت الصفر للصغرى و 16للعظمى، وفي القريات 1 للصغرى و17للعظمى، فيما ستسجل أبها 7 للصغرى و19للعظمى وتبوك 4 للصغرى و19للعظمى وحائل 1للصغرى و15للعظمى.

وتشهد المملكة حاليا موجة برد شديدة تسمى "المربعانية" بحسب خبراء طقس مدتها 39 يومًا.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
03:58 PM

بسبب البرد.. توقعات بإلغاء الطابور الصباحي اعتباراً من الغد

وفقاً لصلاحيات كانت قد  منحتها وزارة "التعليم" لقادة المدارس

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
13
37,139

سادت توقعات بأن تلغي العديد من المدارس الطابور الصباحي ابتداء من يوم غد الأحد، حفاظًا على سلامة الطلاب بسبب موجة البرد الشديدة التي اجتاحت العديد من مدن ومحافظات السعودية.

ويتمتع قادة المدارس بصلاحيات من الوزارة تمكنهم من إلغاء الطابور الصباحي بما تقتضيه الحاجة نتيجة لسوء الأحوال الجوية.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة يوم غد الأحد انخفاضا كبيرا في بعض مناطق المملكة حيث ستلامس الصغرى في الرياض 2 مئوية والعظمى 17 بينما تكون في طريف 1تحت الصفر للصغرى و 16للعظمى، وفي القريات 1 للصغرى و17للعظمى، فيما ستسجل أبها 7 للصغرى و19للعظمى وتبوك 4 للصغرى و19للعظمى وحائل 1للصغرى و15للعظمى.

وتشهد المملكة حاليا موجة برد شديدة تسمى "المربعانية" بحسب خبراء طقس مدتها 39 يومًا.

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