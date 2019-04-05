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مجلس إدارة رابطة أندية  الأولى يعقد اجتماعاً.. الأحد

يعقد مجلس إدارة رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى عند الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد المقبل اجتماعاً في فندق كمبنيسكي العثمان بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية.

وينتظر أن يناقش الاجتماع الذي تم توجيه الدعوة فيه لرؤساء دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، العديد من التفاصيل المالية الخاصة بالأندية، إلى جانب عدد من الأمور المتعلقة بالأندية، والموضوعات والتنظيمات الخاصة بها، بحضور رئيس مجلس إدارة الرابطة مسلي آل معمر، والمدير التنفيذي منصور الرفاعي.

وكان مجلس إدارة رابطة دوري أندية الدرجة الأولى قد عقد اجتماعًا في 25 نوفمبر الماضي، والذي احتضنته محافظة جدة، والذي سبق توقيع الرعاية مع شركة المسافر لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث بارك حينها أعضاء مجلس الإدارة تلك الخطوة التي تمت في اليوم نفسه.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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مجلس إدارة رابطة أندية  الأولى يعقد اجتماعاً.. الأحد
سبق

يعقد مجلس إدارة رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى عند الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد المقبل اجتماعاً في فندق كمبنيسكي العثمان بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية.

وينتظر أن يناقش الاجتماع الذي تم توجيه الدعوة فيه لرؤساء دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، العديد من التفاصيل المالية الخاصة بالأندية، إلى جانب عدد من الأمور المتعلقة بالأندية، والموضوعات والتنظيمات الخاصة بها، بحضور رئيس مجلس إدارة الرابطة مسلي آل معمر، والمدير التنفيذي منصور الرفاعي.

وكان مجلس إدارة رابطة دوري أندية الدرجة الأولى قد عقد اجتماعًا في 25 نوفمبر الماضي، والذي احتضنته محافظة جدة، والذي سبق توقيع الرعاية مع شركة المسافر لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث بارك حينها أعضاء مجلس الإدارة تلك الخطوة التي تمت في اليوم نفسه.

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
07:17 PM

مجلس إدارة رابطة أندية  الأولى يعقد اجتماعاً.. الأحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يعقد مجلس إدارة رابطة دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى عند الساعة الحادية عشرة صباح يوم الأحد المقبل اجتماعاً في فندق كمبنيسكي العثمان بمدينة الخبر في المنطقة الشرقية.

وينتظر أن يناقش الاجتماع الذي تم توجيه الدعوة فيه لرؤساء دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، العديد من التفاصيل المالية الخاصة بالأندية، إلى جانب عدد من الأمور المتعلقة بالأندية، والموضوعات والتنظيمات الخاصة بها، بحضور رئيس مجلس إدارة الرابطة مسلي آل معمر، والمدير التنفيذي منصور الرفاعي.

وكان مجلس إدارة رابطة دوري أندية الدرجة الأولى قد عقد اجتماعًا في 25 نوفمبر الماضي، والذي احتضنته محافظة جدة، والذي سبق توقيع الرعاية مع شركة المسافر لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، حيث بارك حينها أعضاء مجلس الإدارة تلك الخطوة التي تمت في اليوم نفسه.

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