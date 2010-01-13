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"قطان" يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الأوضاع الراهنة بالقارة الإفريقية

ناقشا المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

أجرى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفيًا اليوم، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد.

وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"قطان" يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الأوضاع الراهنة بالقارة الإفريقية
سبق

أجرى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفيًا اليوم، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد.

وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
11:47 PM

"قطان" يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الأوضاع الراهنة بالقارة الإفريقية

ناقشا المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أجرى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، اتصالاً هاتفيًا اليوم، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد.

وجرى خلال الاتصال بحث آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,492
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,431
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,766
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,667

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