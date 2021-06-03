سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 14,354 إصابة مؤكدة و 437 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 33,130,027، فيما بلغ عدد الوفيات 592,776.

الولايات المتحدة تسجّل 14,354 إصابة جديدة و 437 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-06-03 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 14,354 إصابة مؤكدة و 437 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 33,130,027، فيما بلغ عدد الوفيات 592,776.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442 11:43 PM

الولايات المتحدة تسجّل 14,354 إصابة جديدة و 437 وفاة بكورونا إجمالي الإصابات بلغ 33,130,027 والوفيات 592,776 شخصًا





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سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 14,354 إصابة مؤكدة و 437 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وأشارت الإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم إلى أن عدد الإصابات بالفيروس في البلاد بلغ 33,130,027، فيما بلغ عدد الوفيات 592,776.