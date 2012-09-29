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12409 أجهزة لوحية وشرائح بيانات تعزز مسيرة التعليم عن بعد في الرياض

للمرحلة المتوسطة والأول والثاني الثانوي.. منها 5413 للبنين 6996 للبنات

بدأت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض المرحلة الثانية في توزيع الأجهزة اللوحية وشرائح البيانات للمرحلة المتوسطة وأول وثاني ثانوي؛ لتسهيل عملية التعليم عن بعد للطلاب والطالبات، حسب معايير الاستحقاق المعتمدة، وذلك استمراراً لمبادرة مؤسسة "تكافل" الخيرية.

وقدم مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، شكره لمؤسسة "تكافل" على هذه المبادرة، والتي تهدف إلى تسهيل عملية التعليم عن بُعد للطلبة.

ونوه "الوهيبي" بما يحظى به التعليم من اهتمام في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيده الله– وولي عهده الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله– بمتابعة وإشراف من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، من خلال دعم المبادرات التي تسهل عملية التعليم عامة، والتعليم عن بعد خاصة عبر منصة مدرستي وروافدها التعليمية.

من جهته، بيّن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، أن المرحلة الثانية ستشمل توزيع 9938 جهازاً لوحياً وشرائح بيانات، منها 4472 للبنين و5466 للبنات، يمثلون المرحلة المتوسطة وأول وثاني ثانوي.

وأشار "الغنام" إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة شملت توزيع 2774 جهازاً لوحياً مع شرائح بيانات، لطلاب الصف الثالث الثانوي، تتبعها مراحل أخرى، يتم تسليمها من خلال مكاتب التعليم، بالتنسيق مع برنامج تكافل، وفق معايير استحقاق معتمدة.

وأضاف "الغنام" أن إدارتي التوجيه والإرشاد أطلقتا عدداً من الخدمات الإرشادية لمساعدة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على استكمال رحلة التعليم عن بعد، منها استحداث وحدات إرشادية إضافية في عدد من مكاتب التعليم، و"خدمة الهاتف الإرشادي" أثناء الدوام الرسمي من التاسعة صباحاً حتى الـ 12 ظهراً يومياً.

وأكد "الغنام" حرص إدارة الإرشاد الطلابي على زيادة التواصل الفعال بين الطالب والأسرة مع الوحدات القائمة والمستحدثة، وتوعية الأسر ببعض الطرق والوسائل التربوية الحديثة في التعامل مع أبنائها، ومساعدتهم على تجاوز العقبات التحصيلية والنفسية والاجتماعية.

الإدارة العامة للتعليم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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12409 أجهزة لوحية وشرائح بيانات تعزز مسيرة التعليم عن بعد في الرياض
سبق

بدأت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض المرحلة الثانية في توزيع الأجهزة اللوحية وشرائح البيانات للمرحلة المتوسطة وأول وثاني ثانوي؛ لتسهيل عملية التعليم عن بعد للطلاب والطالبات، حسب معايير الاستحقاق المعتمدة، وذلك استمراراً لمبادرة مؤسسة "تكافل" الخيرية.

وقدم مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، شكره لمؤسسة "تكافل" على هذه المبادرة، والتي تهدف إلى تسهيل عملية التعليم عن بُعد للطلبة.

ونوه "الوهيبي" بما يحظى به التعليم من اهتمام في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيده الله– وولي عهده الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله– بمتابعة وإشراف من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، من خلال دعم المبادرات التي تسهل عملية التعليم عامة، والتعليم عن بعد خاصة عبر منصة مدرستي وروافدها التعليمية.

من جهته، بيّن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، أن المرحلة الثانية ستشمل توزيع 9938 جهازاً لوحياً وشرائح بيانات، منها 4472 للبنين و5466 للبنات، يمثلون المرحلة المتوسطة وأول وثاني ثانوي.

وأشار "الغنام" إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة شملت توزيع 2774 جهازاً لوحياً مع شرائح بيانات، لطلاب الصف الثالث الثانوي، تتبعها مراحل أخرى، يتم تسليمها من خلال مكاتب التعليم، بالتنسيق مع برنامج تكافل، وفق معايير استحقاق معتمدة.

وأضاف "الغنام" أن إدارتي التوجيه والإرشاد أطلقتا عدداً من الخدمات الإرشادية لمساعدة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على استكمال رحلة التعليم عن بعد، منها استحداث وحدات إرشادية إضافية في عدد من مكاتب التعليم، و"خدمة الهاتف الإرشادي" أثناء الدوام الرسمي من التاسعة صباحاً حتى الـ 12 ظهراً يومياً.

وأكد "الغنام" حرص إدارة الإرشاد الطلابي على زيادة التواصل الفعال بين الطالب والأسرة مع الوحدات القائمة والمستحدثة، وتوعية الأسر ببعض الطرق والوسائل التربوية الحديثة في التعامل مع أبنائها، ومساعدتهم على تجاوز العقبات التحصيلية والنفسية والاجتماعية.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
02:37 PM

12409 أجهزة لوحية وشرائح بيانات تعزز مسيرة التعليم عن بعد في الرياض

للمرحلة المتوسطة والأول والثاني الثانوي.. منها 5413 للبنين 6996 للبنات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض المرحلة الثانية في توزيع الأجهزة اللوحية وشرائح البيانات للمرحلة المتوسطة وأول وثاني ثانوي؛ لتسهيل عملية التعليم عن بعد للطلاب والطالبات، حسب معايير الاستحقاق المعتمدة، وذلك استمراراً لمبادرة مؤسسة "تكافل" الخيرية.

وقدم مدير عام تعليم الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، شكره لمؤسسة "تكافل" على هذه المبادرة، والتي تهدف إلى تسهيل عملية التعليم عن بُعد للطلبة.

ونوه "الوهيبي" بما يحظى به التعليم من اهتمام في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، من قِبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –أيده الله– وولي عهده الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله– بمتابعة وإشراف من وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، من خلال دعم المبادرات التي تسهل عملية التعليم عامة، والتعليم عن بعد خاصة عبر منصة مدرستي وروافدها التعليمية.

من جهته، بيّن مساعد المدير العام للشؤون التعليمية عبدالله بن سعد الغنام، أن المرحلة الثانية ستشمل توزيع 9938 جهازاً لوحياً وشرائح بيانات، منها 4472 للبنين و5466 للبنات، يمثلون المرحلة المتوسطة وأول وثاني ثانوي.

وأشار "الغنام" إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة شملت توزيع 2774 جهازاً لوحياً مع شرائح بيانات، لطلاب الصف الثالث الثانوي، تتبعها مراحل أخرى، يتم تسليمها من خلال مكاتب التعليم، بالتنسيق مع برنامج تكافل، وفق معايير استحقاق معتمدة.

وأضاف "الغنام" أن إدارتي التوجيه والإرشاد أطلقتا عدداً من الخدمات الإرشادية لمساعدة الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على استكمال رحلة التعليم عن بعد، منها استحداث وحدات إرشادية إضافية في عدد من مكاتب التعليم، و"خدمة الهاتف الإرشادي" أثناء الدوام الرسمي من التاسعة صباحاً حتى الـ 12 ظهراً يومياً.

وأكد "الغنام" حرص إدارة الإرشاد الطلابي على زيادة التواصل الفعال بين الطالب والأسرة مع الوحدات القائمة والمستحدثة، وتوعية الأسر ببعض الطرق والوسائل التربوية الحديثة في التعامل مع أبنائها، ومساعدتهم على تجاوز العقبات التحصيلية والنفسية والاجتماعية.

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