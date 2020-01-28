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الأرصاد تنبّه نجران من عوالق ترابية تستمر للظهيرة

تؤدي إلى رؤية غير جيدة وتشمل عدة محافظات بالمنطقة

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، وبدر الجنوب، وخباش، والأجزاء المجاورة لها).

وأشارت الهيئة في تقريرها، إلى أن الحالة تنتهي اليوم عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

حالة الطقس الأرصاد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة نجران رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأرصاد تنبّه نجران من عوالق ترابية تستمر للظهيرة
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، وبدر الجنوب، وخباش، والأجزاء المجاورة لها).

وأشارت الهيئة في تقريرها، إلى أن الحالة تنتهي اليوم عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
09:28 AM

الأرصاد تنبّه نجران من عوالق ترابية تستمر للظهيرة

تؤدي إلى رؤية غير جيدة وتشمل عدة محافظات بالمنطقة

أرشيفية
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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من رؤية غير جيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، وبدر الجنوب، وخباش، والأجزاء المجاورة لها).

وأشارت الهيئة في تقريرها، إلى أن الحالة تنتهي اليوم عند الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

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