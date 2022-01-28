ارتفع سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للمعاملات الآجلة بنسبة ٠.٢٤٪.
وتداول برنت في أسواق المال العالمية هذا الصباح عند ٨٩.٥٥ دولاراً أمريكياً للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة ٠.١٥٪ إلى ٨٦.٧٤ دولاراً أمريكياً للبرميل.
سعر برميل "برنت" يرتفع بنسبة ٠.٢٤٪ وصل إلى ٨٩.٥٥ دولاراً أمريكياً
ارتفع سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للمعاملات الآجلة بنسبة ٠.٢٤٪.
وتداول برنت في أسواق المال العالمية هذا الصباح عند ٨٩.٥٥ دولاراً أمريكياً للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة ٠.١٥٪ إلى ٨٦.٧٤ دولاراً أمريكياً للبرميل.
ارتفع سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للمعاملات الآجلة بنسبة ٠.٢٤٪.
سعر برميل "برنت" يرتفع بنسبة ٠.٢٤٪ وصل إلى ٨٩.٥٥ دولاراً أمريكياً
ارتفع سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للمعاملات الآجلة بنسبة ٠.٢٤٪.
وتداول برنت في أسواق المال العالمية هذا الصباح عند ٨٩.٥٥ دولاراً أمريكياً للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة ٠.١٥٪ إلى ٨٦.٧٤ دولاراً أمريكياً للبرميل.