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سعر برميل "برنت" يرتفع بنسبة ٠.٢٤٪ وصل إلى  ٨٩.٥٥ دولاراً أمريكياً

ارتفع سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للمعاملات الآجلة بنسبة ٠.٢٤٪.
وتداول برنت في أسواق المال العالمية هذا الصباح عند ٨٩.٥٥ دولاراً أمريكياً للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة ٠.١٥٪ إلى ٨٦.٧٤ دولاراً أمريكياً للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سعر برميل "برنت" يرتفع بنسبة ٠.٢٤٪ وصل إلى  ٨٩.٥٥ دولاراً أمريكياً
سبق

ارتفع سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للمعاملات الآجلة بنسبة ٠.٢٤٪.
وتداول برنت في أسواق المال العالمية هذا الصباح عند ٨٩.٥٥ دولاراً أمريكياً للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة ٠.١٥٪ إلى ٨٦.٧٤ دولاراً أمريكياً للبرميل.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
03:16 PM

سعر برميل "برنت" يرتفع بنسبة ٠.٢٤٪ وصل إلى  ٨٩.٥٥ دولاراً أمريكياً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ارتفع سعر برميل نفط القياس العالمي "برنت" للمعاملات الآجلة بنسبة ٠.٢٤٪.
وتداول برنت في أسواق المال العالمية هذا الصباح عند ٨٩.٥٥ دولاراً أمريكياً للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة ٠.١٥٪ إلى ٨٦.٧٤ دولاراً أمريكياً للبرميل.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,998
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,768
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,932
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,773

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