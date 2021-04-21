وفاة و6 إصابات في حادث مروري بعقبة شعار

أربع فرق إسعافية تعاملت مع المصابين

تسبّب حادث مروري، مساء أمس الثلاثاء، بعقبة شعار التي تربط محافظة محايل بمدينة أبها، في حالة وفاة و6 إصابات مختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، أحمد الألمعي؛ أن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت بلاغاً عن وقوع حادث تصادم الساعة 21:21 من مساء أمس الثلاثاء في أسفل عقبة شعار.

وأردف "الألمعي"؛ أنه تمّ توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر للموقع وعند وصول الفرق اتضح وجود سبع إصابات بالموقع، وحالة وفاة وحالتين خطيرتين وحالتين متوسطتين وحالة بسيطة وحالة عُولجت في الموقع.

وأضاف "الألمعي": "تمّ تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات ونقلها إلى مستشفى محايل العام ومستشفى عسير المركزي ومستشفى أبها الخاص، عن طريق الفرق الإسعافية للهلال الأحمر".