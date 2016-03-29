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"الشؤون البلدية" تشدد على المطاعم والأسواق الامتثال لاشتراطات "كورونا"

تفادياً لظهور أي تفشٍ في الأنشطة.. وحفاظاً على الصحة العامة للمجتمع

شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع الأطعمة، ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية بجميع مناطق المملكة بالامتثال في تطبيق الاشتراطات الصحية المتبعة لمكافحة فيروس "كورونا"، تفادياً لظهور أي تفشٍ في الأنشطة، وحفاظاً على الصحة العامة للمجتمع.

ودعت الوزارة جميع العاملين في هذه المنشآت والقطاعات إلى المبادرة بالتحصين وأخذ لقاح فيروس "كورونا"؛ حرصًا على تعزيز المناعة المجتمعية، ومساندةً للجهود الحكومية التي تبذلها الدولة لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقالت: الأمانات والبلديات التابعة واصلت تنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة على المراكز التجارية ومنافذ بيع الأطعمة، لمتابعة مدى تطبيقها وتقيدها بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس ‎كورونا.
ونفذت الفرق الميدانية خلال يوم أمس (24,081) زيارة تفتيشية، أسفرت عن إغلاق (255) منشأة ومركز تجاري، وتسجيل (1,212) مخالفة لعدم تطبيق الاشتراطات البلدية والبرتوكولات الصحية الوقائية، فضلاً عن استمرار الحملات التثقيفية التوعوية باستخدام اللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية في الطرق العامة والميادين، إضافة إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي لبث حزمة من الرسائل التوعوية والإرشادية لرفع مستوى الوعي المجتمعي للتعامل الأمثل في الحد من انتشار الفيروس من خلال تقيد العاملين بلبس الكمام والقفازات وتوفير المعقمات وأجهزة قياس الحرارة.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع الملاك والمستثمرين والعاملين في الأنشطة المستهدفة من القطاع البلدي إلى أهمية التعاون في معالجة جوانب القصور للحفاظ على صحة وسلامة المتسوقين التي تعد من الأولويات.
وأكدت أن تطبيق الاحترازات ضرورة وواجب شرعي ووطني يعمل الجميع على تحقيقه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون البلدية" تشدد على المطاعم والأسواق الامتثال لاشتراطات "كورونا"
سبق

شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع الأطعمة، ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية بجميع مناطق المملكة بالامتثال في تطبيق الاشتراطات الصحية المتبعة لمكافحة فيروس "كورونا"، تفادياً لظهور أي تفشٍ في الأنشطة، وحفاظاً على الصحة العامة للمجتمع.

ودعت الوزارة جميع العاملين في هذه المنشآت والقطاعات إلى المبادرة بالتحصين وأخذ لقاح فيروس "كورونا"؛ حرصًا على تعزيز المناعة المجتمعية، ومساندةً للجهود الحكومية التي تبذلها الدولة لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقالت: الأمانات والبلديات التابعة واصلت تنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة على المراكز التجارية ومنافذ بيع الأطعمة، لمتابعة مدى تطبيقها وتقيدها بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس ‎كورونا.
ونفذت الفرق الميدانية خلال يوم أمس (24,081) زيارة تفتيشية، أسفرت عن إغلاق (255) منشأة ومركز تجاري، وتسجيل (1,212) مخالفة لعدم تطبيق الاشتراطات البلدية والبرتوكولات الصحية الوقائية، فضلاً عن استمرار الحملات التثقيفية التوعوية باستخدام اللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية في الطرق العامة والميادين، إضافة إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي لبث حزمة من الرسائل التوعوية والإرشادية لرفع مستوى الوعي المجتمعي للتعامل الأمثل في الحد من انتشار الفيروس من خلال تقيد العاملين بلبس الكمام والقفازات وتوفير المعقمات وأجهزة قياس الحرارة.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع الملاك والمستثمرين والعاملين في الأنشطة المستهدفة من القطاع البلدي إلى أهمية التعاون في معالجة جوانب القصور للحفاظ على صحة وسلامة المتسوقين التي تعد من الأولويات.
وأكدت أن تطبيق الاحترازات ضرورة وواجب شرعي ووطني يعمل الجميع على تحقيقه.

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
04:47 PM

"الشؤون البلدية" تشدد على المطاعم والأسواق الامتثال لاشتراطات "كورونا"

تفادياً لظهور أي تفشٍ في الأنشطة.. وحفاظاً على الصحة العامة للمجتمع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع الأطعمة، ومحلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية بجميع مناطق المملكة بالامتثال في تطبيق الاشتراطات الصحية المتبعة لمكافحة فيروس "كورونا"، تفادياً لظهور أي تفشٍ في الأنشطة، وحفاظاً على الصحة العامة للمجتمع.

ودعت الوزارة جميع العاملين في هذه المنشآت والقطاعات إلى المبادرة بالتحصين وأخذ لقاح فيروس "كورونا"؛ حرصًا على تعزيز المناعة المجتمعية، ومساندةً للجهود الحكومية التي تبذلها الدولة لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وقالت: الأمانات والبلديات التابعة واصلت تنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة على المراكز التجارية ومنافذ بيع الأطعمة، لمتابعة مدى تطبيقها وتقيدها بالبروتوكولات والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس ‎كورونا.
ونفذت الفرق الميدانية خلال يوم أمس (24,081) زيارة تفتيشية، أسفرت عن إغلاق (255) منشأة ومركز تجاري، وتسجيل (1,212) مخالفة لعدم تطبيق الاشتراطات البلدية والبرتوكولات الصحية الوقائية، فضلاً عن استمرار الحملات التثقيفية التوعوية باستخدام اللوحات الإعلانية والشاشات التلفزيونية في الطرق العامة والميادين، إضافة إلى منصات وشبكات التواصل الاجتماعي لبث حزمة من الرسائل التوعوية والإرشادية لرفع مستوى الوعي المجتمعي للتعامل الأمثل في الحد من انتشار الفيروس من خلال تقيد العاملين بلبس الكمام والقفازات وتوفير المعقمات وأجهزة قياس الحرارة.

ودعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان جميع الملاك والمستثمرين والعاملين في الأنشطة المستهدفة من القطاع البلدي إلى أهمية التعاون في معالجة جوانب القصور للحفاظ على صحة وسلامة المتسوقين التي تعد من الأولويات.
وأكدت أن تطبيق الاحترازات ضرورة وواجب شرعي ووطني يعمل الجميع على تحقيقه.

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