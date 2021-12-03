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"هاميلتون" المرشح الأكبر لـ"فورمولا1 السعودية" .. هل يحطم رقم "شوماخر"؟

التزلج على الجليد ينقل الألماني من "الحلبة" إلى الفراش

يسعى المتسابق العالمي البريطاني "لويس هاميلتون" توسيع الفارق النقطي بينه وبين الهولندي "ماكس فيرشتابن" في فورمولا 1 السعودية التي تنطلق غدًا الجمعة على حلبة كورنيش جدة وتختتم مساء الأحد المقبل.

وفي حال فوز "هاميلتون" في سباق المملكة فإن فرصة تحقيق البطولة الثامنة واردة جدًا على أرض الإمارات نهاية شهر ديسمبر الجاري، حيث يتربع على سباقات الفورمولا1 عالميًا متجاوزًا الأسطورة الألماني "شوماخر" طريح الفراش إثر إصابته بالرأس أثناء التزلج عام 2013 .

وحقق الأسمر "هاميلتون" 7 بطولات أعوام 2008 , 2014 , 2015 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 ويحضر إلى المملكة بمجموع نقطي متقارب مع الهولندي "فريشتابن" صاحب المركز الثالث في بطولة 2020 والقريب أيضًا من 2021.

وبدأ المرشح "هاميلتون" هوايته رسميًا في 2007، وكاد يفوز ببطولته الأولى في موسمه الأول في الفورمولا 1، عندما قاد إحدى سيارات "رون دينيس" في فريق "ماكلارين". وتُوج باللقب في العام التالي بعد تجاوز مثير في اللفة الأخيرة في أحد أعظم السباقات في تاريخ البطولة.

وانتقل "هاميلتون" إلى مرسيدس في 2013، ليبدأ بعدها مسيرة السيطرة على البطولة، ومنذ 2014، حقق ما يقارب الـ 80 فوزًا ، وأضاف 6 بطولات عالمية إلى رصيده.

ويترقب محبو رياضة الجائزة الكبرى فورمولا 1 على حلبة كورنيش جدة ما ستسفر عنه المنافسة في يوم الختام الأحد المقبل .. فهل ينتصر"هاميلتون" ويكسر رقم الألماني "شوماخر"؟ أم يفوز الهولندي "فريشتابن" ويقطع الطريق أمام "الثامنة"؟.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هاميلتون" المرشح الأكبر لـ"فورمولا1 السعودية" .. هل يحطم رقم "شوماخر"؟
سبق

يسعى المتسابق العالمي البريطاني "لويس هاميلتون" توسيع الفارق النقطي بينه وبين الهولندي "ماكس فيرشتابن" في فورمولا 1 السعودية التي تنطلق غدًا الجمعة على حلبة كورنيش جدة وتختتم مساء الأحد المقبل.

وفي حال فوز "هاميلتون" في سباق المملكة فإن فرصة تحقيق البطولة الثامنة واردة جدًا على أرض الإمارات نهاية شهر ديسمبر الجاري، حيث يتربع على سباقات الفورمولا1 عالميًا متجاوزًا الأسطورة الألماني "شوماخر" طريح الفراش إثر إصابته بالرأس أثناء التزلج عام 2013 .

وحقق الأسمر "هاميلتون" 7 بطولات أعوام 2008 , 2014 , 2015 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 ويحضر إلى المملكة بمجموع نقطي متقارب مع الهولندي "فريشتابن" صاحب المركز الثالث في بطولة 2020 والقريب أيضًا من 2021.

وبدأ المرشح "هاميلتون" هوايته رسميًا في 2007، وكاد يفوز ببطولته الأولى في موسمه الأول في الفورمولا 1، عندما قاد إحدى سيارات "رون دينيس" في فريق "ماكلارين". وتُوج باللقب في العام التالي بعد تجاوز مثير في اللفة الأخيرة في أحد أعظم السباقات في تاريخ البطولة.

وانتقل "هاميلتون" إلى مرسيدس في 2013، ليبدأ بعدها مسيرة السيطرة على البطولة، ومنذ 2014، حقق ما يقارب الـ 80 فوزًا ، وأضاف 6 بطولات عالمية إلى رصيده.

ويترقب محبو رياضة الجائزة الكبرى فورمولا 1 على حلبة كورنيش جدة ما ستسفر عنه المنافسة في يوم الختام الأحد المقبل .. فهل ينتصر"هاميلتون" ويكسر رقم الألماني "شوماخر"؟ أم يفوز الهولندي "فريشتابن" ويقطع الطريق أمام "الثامنة"؟.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
12:07 AM

"هاميلتون" المرشح الأكبر لـ"فورمولا1 السعودية" .. هل يحطم رقم "شوماخر"؟

التزلج على الجليد ينقل الألماني من "الحلبة" إلى الفراش

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عيسى الحربي - الرياض
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يسعى المتسابق العالمي البريطاني "لويس هاميلتون" توسيع الفارق النقطي بينه وبين الهولندي "ماكس فيرشتابن" في فورمولا 1 السعودية التي تنطلق غدًا الجمعة على حلبة كورنيش جدة وتختتم مساء الأحد المقبل.

وفي حال فوز "هاميلتون" في سباق المملكة فإن فرصة تحقيق البطولة الثامنة واردة جدًا على أرض الإمارات نهاية شهر ديسمبر الجاري، حيث يتربع على سباقات الفورمولا1 عالميًا متجاوزًا الأسطورة الألماني "شوماخر" طريح الفراش إثر إصابته بالرأس أثناء التزلج عام 2013 .

وحقق الأسمر "هاميلتون" 7 بطولات أعوام 2008 , 2014 , 2015 , 2017 , 2018 , 2019 , 2020 ويحضر إلى المملكة بمجموع نقطي متقارب مع الهولندي "فريشتابن" صاحب المركز الثالث في بطولة 2020 والقريب أيضًا من 2021.

وبدأ المرشح "هاميلتون" هوايته رسميًا في 2007، وكاد يفوز ببطولته الأولى في موسمه الأول في الفورمولا 1، عندما قاد إحدى سيارات "رون دينيس" في فريق "ماكلارين". وتُوج باللقب في العام التالي بعد تجاوز مثير في اللفة الأخيرة في أحد أعظم السباقات في تاريخ البطولة.

وانتقل "هاميلتون" إلى مرسيدس في 2013، ليبدأ بعدها مسيرة السيطرة على البطولة، ومنذ 2014، حقق ما يقارب الـ 80 فوزًا ، وأضاف 6 بطولات عالمية إلى رصيده.

ويترقب محبو رياضة الجائزة الكبرى فورمولا 1 على حلبة كورنيش جدة ما ستسفر عنه المنافسة في يوم الختام الأحد المقبل .. فهل ينتصر"هاميلتون" ويكسر رقم الألماني "شوماخر"؟ أم يفوز الهولندي "فريشتابن" ويقطع الطريق أمام "الثامنة"؟.

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