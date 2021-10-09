النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المنافسات.. الهلال يكسب "ودية" التعاون

تغلب فريق الهلال الكروي الأول على نظيره التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب نادي الهلال في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المنافسات.

تقدم التعاون أولاً عن طريق حسن العمري عند الدقيقة 27 وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط بـ4 دقائق تمكن الهلال من تعديل النتيجة عبر الفرنسي بافتيمبي قوميز.

ومع بداية الشوط الثاني سجل مصعب الجوير الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 47، لكن سرعان ما أعاد محمد أبو سبعان المباراة لنقطة البداية بتسجيله هدف التعادل بعد دقيقتين فقط ، قبل أن يسجل الأرجنتيني لوسيانو فيتو هدف الفوز للهلال في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

يُشار إلى أن التعاون صاحب المركز الأخير في جدول الترتيب سيواجه يوم الأحد بعد القادم في السابع عشر من أكتوبر(الجاري) فريق الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين، في حين تنتظر الهلال رابع الترتيب مواجهة قوية في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام بيرسيبوليس الإيراني السبت المقبل.

الهلال التعاون

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المنافسات.. الهلال يكسب "ودية" التعاون
سبق

تغلب فريق الهلال الكروي الأول على نظيره التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب نادي الهلال في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المنافسات.

تقدم التعاون أولاً عن طريق حسن العمري عند الدقيقة 27 وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط بـ4 دقائق تمكن الهلال من تعديل النتيجة عبر الفرنسي بافتيمبي قوميز.

ومع بداية الشوط الثاني سجل مصعب الجوير الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 47، لكن سرعان ما أعاد محمد أبو سبعان المباراة لنقطة البداية بتسجيله هدف التعادل بعد دقيقتين فقط ، قبل أن يسجل الأرجنتيني لوسيانو فيتو هدف الفوز للهلال في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

يُشار إلى أن التعاون صاحب المركز الأخير في جدول الترتيب سيواجه يوم الأحد بعد القادم في السابع عشر من أكتوبر(الجاري) فريق الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين، في حين تنتظر الهلال رابع الترتيب مواجهة قوية في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام بيرسيبوليس الإيراني السبت المقبل.

09 أكتوبر 2021 - 3 ربيع الأول 1443
09:50 PM

في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المنافسات.. الهلال يكسب "ودية" التعاون

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,500

تغلب فريق الهلال الكروي الأول على نظيره التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم السبت على ملعب نادي الهلال في إطار استعدادات الفريقين لاستئناف المنافسات.

تقدم التعاون أولاً عن طريق حسن العمري عند الدقيقة 27 وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط بـ4 دقائق تمكن الهلال من تعديل النتيجة عبر الفرنسي بافتيمبي قوميز.

ومع بداية الشوط الثاني سجل مصعب الجوير الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 47، لكن سرعان ما أعاد محمد أبو سبعان المباراة لنقطة البداية بتسجيله هدف التعادل بعد دقيقتين فقط ، قبل أن يسجل الأرجنتيني لوسيانو فيتو هدف الفوز للهلال في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

يُشار إلى أن التعاون صاحب المركز الأخير في جدول الترتيب سيواجه يوم الأحد بعد القادم في السابع عشر من أكتوبر(الجاري) فريق الفتح على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين، في حين تنتظر الهلال رابع الترتيب مواجهة قوية في دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا أمام بيرسيبوليس الإيراني السبت المقبل.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,367
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,854
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,008
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,552

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة