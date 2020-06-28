"الصحة" تعلن تسجيل 3989 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 182493
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 28 يونيو 2020، تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 182493 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2627 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 124755 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1551 حالة وفاة.
"الصحة" تعلن تسجيل 3989 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 182493
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-06-28
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 28 يونيو 2020، تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 182493 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2627 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 124755 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1551 حالة وفاة.
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
03:44 PM
اخر تعديل
28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
04:40 PM
"الصحة" تعلن تسجيل 3989 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 182493
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 28 يونيو 2020، تسجيل 3989 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 182493 حالة .
وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2627 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 124755 حالة ولله الحمد.
وأكدت "الصحة" تسجيل 40 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1551 حالة وفاة.