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السعوديون على "تويتر".. خطاب هادئ داعم لبلادهم سياسيًا واجتماعيًا

دراسة توصي بفحص الحسابات المجهولة وإيجاد تفاعل نشط للرسمية

أصدر مركز القرار للدراسات الإعلامية، دراسةً حول المضامين السعودية على "تويتر" وعلاقتها بتفاعل المستخدمين، إذ رصدت أنماط الاتصال الاجتماعي عبر استخدام أسلوب المسح بالعينة للتغريدات المنشورة في الوسوم: #saudi، #السعودية، #SaudiArabia، #المملكة العربية السعودية.

وجاءت الدراسة، انطلاقًا من أهمية الإعلام الجديد، ودوره في التأثير على المجتمع السعودي؛ عبر إتاحته لفضاءات التشارك والنقاش بين المستخدمين، فضلًا عن مضاعفة التواصل عبر شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي.

واعتمدت الدراسة على منهج المسح الشامل بشقيه الكمي والكيفي، حيث حللت مضامين التغريدات المنشورة ضمن العينة، مع قياس حجم التفاعل مع محتوى تلك التغريدات.

وكشفت الدراسة عن زيادة حجم التغريد على الوسوم الإنجليزية مقارنةً بالعربية؛ لرغبة السعوديين في إيصال وجهة نظرهم إلى المجتمع الغربي، مع الاعتماد على الصور كأبرز أشكال الوسائط الرقمية استخدامًا، بالإضافة إلى تصدر التغريدات التي اعتمدت على قالب عرض الآراء ووجهات النظر.

وخلصت دراسة مركز القرار للدراسات الإعلامية @alqarar_sa إلى نتائج عدة، منها غلبة الخطاب الهادئ والاتجاه المؤيد لسياسات المملكة على معظم التغريدات المنشورة، كما رصد المركز ميل المغردين إلى الاهتمام بالأحداث والقضايا السياسية ثم الاجتماعية.

وأوصى مركز القرار في ختام الدراسة، بضرورة فحص الحسابات المجهولة والقيم التي تبثها بشأن المملكة، مع إيجاد تفاعل نشط من الحسابات الرسمية التابعة لمؤسسات الدولة؛ لرصد وتحليل محتوى الوسوم الموجهة التي تستهدف بلادنا، بالإضافة إلى تدشين مرصد إعلامي خاص لكل منصة لمتابعة ما ينشر عن المملكة، ونشر الأخبار الحقيقية والرد على الأكاذيب.

مركز القرار للدراسات الإعلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعوديون على "تويتر".. خطاب هادئ داعم لبلادهم سياسيًا واجتماعيًا
سبق

أصدر مركز القرار للدراسات الإعلامية، دراسةً حول المضامين السعودية على "تويتر" وعلاقتها بتفاعل المستخدمين، إذ رصدت أنماط الاتصال الاجتماعي عبر استخدام أسلوب المسح بالعينة للتغريدات المنشورة في الوسوم: #saudi، #السعودية، #SaudiArabia، #المملكة العربية السعودية.

وجاءت الدراسة، انطلاقًا من أهمية الإعلام الجديد، ودوره في التأثير على المجتمع السعودي؛ عبر إتاحته لفضاءات التشارك والنقاش بين المستخدمين، فضلًا عن مضاعفة التواصل عبر شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي.

واعتمدت الدراسة على منهج المسح الشامل بشقيه الكمي والكيفي، حيث حللت مضامين التغريدات المنشورة ضمن العينة، مع قياس حجم التفاعل مع محتوى تلك التغريدات.

وكشفت الدراسة عن زيادة حجم التغريد على الوسوم الإنجليزية مقارنةً بالعربية؛ لرغبة السعوديين في إيصال وجهة نظرهم إلى المجتمع الغربي، مع الاعتماد على الصور كأبرز أشكال الوسائط الرقمية استخدامًا، بالإضافة إلى تصدر التغريدات التي اعتمدت على قالب عرض الآراء ووجهات النظر.

وخلصت دراسة مركز القرار للدراسات الإعلامية @alqarar_sa إلى نتائج عدة، منها غلبة الخطاب الهادئ والاتجاه المؤيد لسياسات المملكة على معظم التغريدات المنشورة، كما رصد المركز ميل المغردين إلى الاهتمام بالأحداث والقضايا السياسية ثم الاجتماعية.

وأوصى مركز القرار في ختام الدراسة، بضرورة فحص الحسابات المجهولة والقيم التي تبثها بشأن المملكة، مع إيجاد تفاعل نشط من الحسابات الرسمية التابعة لمؤسسات الدولة؛ لرصد وتحليل محتوى الوسوم الموجهة التي تستهدف بلادنا، بالإضافة إلى تدشين مرصد إعلامي خاص لكل منصة لمتابعة ما ينشر عن المملكة، ونشر الأخبار الحقيقية والرد على الأكاذيب.

11 فبراير 2022 - 10 رجب 1443
04:41 PM

السعوديون على "تويتر".. خطاب هادئ داعم لبلادهم سياسيًا واجتماعيًا

دراسة توصي بفحص الحسابات المجهولة وإيجاد تفاعل نشط للرسمية

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زيد الخمشي - الرياض
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2,842

أصدر مركز القرار للدراسات الإعلامية، دراسةً حول المضامين السعودية على "تويتر" وعلاقتها بتفاعل المستخدمين، إذ رصدت أنماط الاتصال الاجتماعي عبر استخدام أسلوب المسح بالعينة للتغريدات المنشورة في الوسوم: #saudi، #السعودية، #SaudiArabia، #المملكة العربية السعودية.

وجاءت الدراسة، انطلاقًا من أهمية الإعلام الجديد، ودوره في التأثير على المجتمع السعودي؛ عبر إتاحته لفضاءات التشارك والنقاش بين المستخدمين، فضلًا عن مضاعفة التواصل عبر شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي.

واعتمدت الدراسة على منهج المسح الشامل بشقيه الكمي والكيفي، حيث حللت مضامين التغريدات المنشورة ضمن العينة، مع قياس حجم التفاعل مع محتوى تلك التغريدات.

وكشفت الدراسة عن زيادة حجم التغريد على الوسوم الإنجليزية مقارنةً بالعربية؛ لرغبة السعوديين في إيصال وجهة نظرهم إلى المجتمع الغربي، مع الاعتماد على الصور كأبرز أشكال الوسائط الرقمية استخدامًا، بالإضافة إلى تصدر التغريدات التي اعتمدت على قالب عرض الآراء ووجهات النظر.

وخلصت دراسة مركز القرار للدراسات الإعلامية @alqarar_sa إلى نتائج عدة، منها غلبة الخطاب الهادئ والاتجاه المؤيد لسياسات المملكة على معظم التغريدات المنشورة، كما رصد المركز ميل المغردين إلى الاهتمام بالأحداث والقضايا السياسية ثم الاجتماعية.

وأوصى مركز القرار في ختام الدراسة، بضرورة فحص الحسابات المجهولة والقيم التي تبثها بشأن المملكة، مع إيجاد تفاعل نشط من الحسابات الرسمية التابعة لمؤسسات الدولة؛ لرصد وتحليل محتوى الوسوم الموجهة التي تستهدف بلادنا، بالإضافة إلى تدشين مرصد إعلامي خاص لكل منصة لمتابعة ما ينشر عن المملكة، ونشر الأخبار الحقيقية والرد على الأكاذيب.

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