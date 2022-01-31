ليبيا.. قتلى وجرحى بمدينة الزاوية وسقوط قذيفة على أحد المنازل

اندلعت مواجهات مسلحة بسبب خلاف بين مواطنين على إحدى السيارات

ذكرت وسائل إعلام ليبية مساء الاثنين أن مواجهات مسلحة تدور في مدينة الزاوية منذ عصر اليوم، وتحديدًا في منطقة تقاطع الذئب، وفقًا لروسيا اليوم.

وتفصيلاً، اندلعت المواجهات نتيجة خلاف بين مواطنين على إحدى السيارات، ما أدى إلى اشتباك مسلح بين جماعتي الطرفين.

وأشار موقع "218" الليبي إلى أن طفلة لفظت أنفاسها من جراء تعرضها للضرب.

وأفاد الموقع الليبي بأن المواجهات تسببت بسقوط قذيفة على أحد المنازل ما أسفر عن قتلى وجرحى تتفاوت حالاتهم بين المتوسطة والحرجة.

وذكر أن فوضى السلاح الخارج عن السيطرة تستمر في ليبيا، ومن شأن ذلك أن يعرقل أي مسار سياسي يمهد لإنهاء الأزمة الحالية والمستمرة منذ سنوات.