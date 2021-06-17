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"الخثلان": أحاديث تزاور الأموات ومعرفتهم بأعمال الأحياء ضعيفة لا تصح ولا دليل عليها

قال إن عالم البرزخ غيبي لا يدركه البشر ولا يعرفون عنه شيئًا إلا ما جاء به الوحي

فنَّد عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، القول إن الأموات يلتقون ويتزاورون ويعرفون أعمال الأحياء، بأنها أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي ﷺ ولا دليل عليها.

وأضاف في رده ضمن برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة: "هل يلتقي الميت بأهله أو أصدقائه الذين توفوا قبله؟ الظاهر أنهم لا يعرفون شيئًا، والميت لا يدري عن الحي، ولا يعرف عنه شيئًا، وكذلك الأموات فكل مشغول بنفسه، فلا تلتقي أرواح الأموات بعضها مع بعض، والقول إنها تلتقي وإنهم يعرفون شيئًا عن الأحياء يحتاج إلى دليل فلا مجال فيه لاجتهاد العقل البشري"، مشيرًا إلى أن "المرويّ في ذلك كلها أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي ﷺ".

وأضاف: "ظاهر النصوص أن الميت بعد وفاته لا يلتقي بغيره، لا من الأموات ولا بأرواح الأحياء عند منامهم، وذلك لأن الميت مشغول بنفسه".

ولفت "الخثلان" إلى أن عالم البرزخ عالم غيبي لا يدركه البشر، ولا يعرفون عنه شيئًا إلا ما جاء به الوحي.

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"الخثلان": أحاديث تزاور الأموات ومعرفتهم بأعمال الأحياء ضعيفة لا تصح ولا دليل عليها
سبق

فنَّد عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، القول إن الأموات يلتقون ويتزاورون ويعرفون أعمال الأحياء، بأنها أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي ﷺ ولا دليل عليها.

وأضاف في رده ضمن برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة: "هل يلتقي الميت بأهله أو أصدقائه الذين توفوا قبله؟ الظاهر أنهم لا يعرفون شيئًا، والميت لا يدري عن الحي، ولا يعرف عنه شيئًا، وكذلك الأموات فكل مشغول بنفسه، فلا تلتقي أرواح الأموات بعضها مع بعض، والقول إنها تلتقي وإنهم يعرفون شيئًا عن الأحياء يحتاج إلى دليل فلا مجال فيه لاجتهاد العقل البشري"، مشيرًا إلى أن "المرويّ في ذلك كلها أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي ﷺ".

وأضاف: "ظاهر النصوص أن الميت بعد وفاته لا يلتقي بغيره، لا من الأموات ولا بأرواح الأحياء عند منامهم، وذلك لأن الميت مشغول بنفسه".

ولفت "الخثلان" إلى أن عالم البرزخ عالم غيبي لا يدركه البشر، ولا يعرفون عنه شيئًا إلا ما جاء به الوحي.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
10:18 PM

"الخثلان": أحاديث تزاور الأموات ومعرفتهم بأعمال الأحياء ضعيفة لا تصح ولا دليل عليها

قال إن عالم البرزخ غيبي لا يدركه البشر ولا يعرفون عنه شيئًا إلا ما جاء به الوحي

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عبدالحكيم شار - الرياض
6
6,434

فنَّد عضو هيئة كبار العلماء سابقًا رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، القول إن الأموات يلتقون ويتزاورون ويعرفون أعمال الأحياء، بأنها أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي ﷺ ولا دليل عليها.

وأضاف في رده ضمن برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة: "هل يلتقي الميت بأهله أو أصدقائه الذين توفوا قبله؟ الظاهر أنهم لا يعرفون شيئًا، والميت لا يدري عن الحي، ولا يعرف عنه شيئًا، وكذلك الأموات فكل مشغول بنفسه، فلا تلتقي أرواح الأموات بعضها مع بعض، والقول إنها تلتقي وإنهم يعرفون شيئًا عن الأحياء يحتاج إلى دليل فلا مجال فيه لاجتهاد العقل البشري"، مشيرًا إلى أن "المرويّ في ذلك كلها أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي ﷺ".

وأضاف: "ظاهر النصوص أن الميت بعد وفاته لا يلتقي بغيره، لا من الأموات ولا بأرواح الأحياء عند منامهم، وذلك لأن الميت مشغول بنفسه".

ولفت "الخثلان" إلى أن عالم البرزخ عالم غيبي لا يدركه البشر، ولا يعرفون عنه شيئًا إلا ما جاء به الوحي.

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