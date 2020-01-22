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بالفيديو .. تعرَّف على نغمات صافرات الإنذار التي ستُطلق في الدمام اليوم

بشكل تجريبي عند الواحدة ظهراً بهدف التأكّد من كفاءة أنظمتها وجاهزيتها

بثّت مديرية الدفاع المدني فيديو تعريفياً تناول أنواع صافرات الإنذار ومدلولاتها التي ستُطلقها بشكل تجريبي في الدمام اليوم.

وقالت المديرية، في تنويه، ستتم تجربة صافرات الإنذار في مدينة #الدمام عند الساعة الواحدة ظهر هذا اليوم، تعرَّفوا على نغمات #صافرات_الإنذار ومدلولاتها.

وكانت المديرية قد أوضحت، في وقت سابق، أنها ستنفّذ تجارب مماثلة في مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها في وقتٍ لاحقٍ؛ بهدف التأكّد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.

الدفاع المدني الدمام صافرات الإنذار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو .. تعرَّف على نغمات صافرات الإنذار التي ستُطلق في الدمام اليوم
سبق

بثّت مديرية الدفاع المدني فيديو تعريفياً تناول أنواع صافرات الإنذار ومدلولاتها التي ستُطلقها بشكل تجريبي في الدمام اليوم.

وقالت المديرية، في تنويه، ستتم تجربة صافرات الإنذار في مدينة #الدمام عند الساعة الواحدة ظهر هذا اليوم، تعرَّفوا على نغمات #صافرات_الإنذار ومدلولاتها.

وكانت المديرية قد أوضحت، في وقت سابق، أنها ستنفّذ تجارب مماثلة في مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها في وقتٍ لاحقٍ؛ بهدف التأكّد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.

22 يناير 2020 - 27 جمادى الأول 1441
09:51 AM

بالفيديو .. تعرَّف على نغمات صافرات الإنذار التي ستُطلق في الدمام اليوم

بشكل تجريبي عند الواحدة ظهراً بهدف التأكّد من كفاءة أنظمتها وجاهزيتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,797

بثّت مديرية الدفاع المدني فيديو تعريفياً تناول أنواع صافرات الإنذار ومدلولاتها التي ستُطلقها بشكل تجريبي في الدمام اليوم.

وقالت المديرية، في تنويه، ستتم تجربة صافرات الإنذار في مدينة #الدمام عند الساعة الواحدة ظهر هذا اليوم، تعرَّفوا على نغمات #صافرات_الإنذار ومدلولاتها.

وكانت المديرية قد أوضحت، في وقت سابق، أنها ستنفّذ تجارب مماثلة في مدن المنطقة الشرقية ومحافظاتها في وقتٍ لاحقٍ؛ بهدف التأكّد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.

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