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للمرة العاشرة في تاريخه .. الأخضر السعودي لكرة اليد يتأهل لكأس العالم 2023

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، رسميًا لبطولة كأس العالم 2023 "بولندا- السويد" ، للمرة العاشرة في تاريخه ، اليوم الأربعاء ، بعد أن كسب نظيره أوزبكستان بنتيجة 31 / 24 ، في ختام منافسات الدور الرئيس للبطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات لكرة اليد للرجال، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في المنطقة الشرقية حتى 31 يناير الجاري.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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للمرة العاشرة في تاريخه .. الأخضر السعودي لكرة اليد يتأهل لكأس العالم 2023
سبق

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، رسميًا لبطولة كأس العالم 2023 "بولندا- السويد" ، للمرة العاشرة في تاريخه ، اليوم الأربعاء ، بعد أن كسب نظيره أوزبكستان بنتيجة 31 / 24 ، في ختام منافسات الدور الرئيس للبطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات لكرة اليد للرجال، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في المنطقة الشرقية حتى 31 يناير الجاري.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
08:28 PM
اخر تعديل
27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
03:37 AM

للمرة العاشرة في تاريخه .. الأخضر السعودي لكرة اليد يتأهل لكأس العالم 2023

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أحمد سرور - الرياض
5
2,385

تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، رسميًا لبطولة كأس العالم 2023 "بولندا- السويد" ، للمرة العاشرة في تاريخه ، اليوم الأربعاء ، بعد أن كسب نظيره أوزبكستان بنتيجة 31 / 24 ، في ختام منافسات الدور الرئيس للبطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات لكرة اليد للرجال، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في المنطقة الشرقية حتى 31 يناير الجاري.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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