للمرة العاشرة في تاريخه .. الأخضر السعودي لكرة اليد يتأهل لكأس العالم 2023
أحمد سرور
سبق
2022-01-26
تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، رسميًا لبطولة كأس العالم 2023 "بولندا- السويد" ، للمرة العاشرة في تاريخه ، اليوم الأربعاء ، بعد أن كسب نظيره أوزبكستان بنتيجة 31 / 24 ، في ختام منافسات الدور الرئيس للبطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات لكرة اليد للرجال، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في المنطقة الشرقية حتى 31 يناير الجاري.
26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
08:28 PM
اخر تعديل
27 يناير 2022 - 24 جمادى الآخر 1443
03:37 AM
للمرة العاشرة في تاريخه .. الأخضر السعودي لكرة اليد يتأهل لكأس العالم 2023
تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد، رسميًا لبطولة كأس العالم 2023 "بولندا- السويد" ، للمرة العاشرة في تاريخه ، اليوم الأربعاء ، بعد أن كسب نظيره أوزبكستان بنتيجة 31 / 24 ، في ختام منافسات الدور الرئيس للبطولة الآسيوية العشرين للمنتخبات لكرة اليد للرجال، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في المنطقة الشرقية حتى 31 يناير الجاري.