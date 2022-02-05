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"الغذاء والدواء": "السيكلو ميثيكون" مادة محظورة.. ومزيلات العرق في أسواقنا سليمة

"الحميد": الاستيراد الشخصي لكميات بسيطة من أي منتج لا يخضع للتحليل عندنا

أوضح مشعل الحميد مدير إدارة سلامة منتجات التجميل بهيئة الغذاء والدواء، لبرنامج 120، أن مادة "السيكلو ميثيكون" مادة محظورة، مؤكدًا على أن مزيلات العرق الموجودة بالسوق سليمة.

وقال "الحميد": منتجات مزيلات العرق مثلها مثل بقية منتجات التجميل الأخرى الخاضعة لرقابة الهيئة، ولا بد من إدراجها في سجلات الهيئة، وتخضع للرقابة في كافة المراحل.

وأضاف: مادة "السيكلو ميثيكون" لها عدة مركبات، بعضها محظور ويسبب السرطان، ولا يمكن استخدامها من ضمن المكونات، ولكن بقية المركبات الأخرى مسموح باستخدامها، ولا أثر لها على صحة المستهلك سواء في المملكة أو بقية الدول الأوروبية.

وأردف: تنظيم هذه المواد داخل المملكة يخضع جميع المكونات للرقابة والدراسة بشكل مستمر ودوري، وفي حال وجود أي مواد ذات تأثير على صحة المسهتلك يتم سحبها من الأسواق والتحذير منها.

وتابع: المادة المحظورة التي يتم الحديث عنها ممنوع استخدامها في المملكة منذ سنوات عدة، ولا تتواجد في المنتجات التي تتواجد في الأسواق.

وقال "الحميد": المنتجات الشخصية التي يطلبها العميل من خارج المملكة غير خاضعة لرقابة هيئة الغذاء والدواء، وعلى المستوى العالمي لا يمكن الرقابة على المنتجات الواردة من الخارج كاستيراد شخصي لكميات بسيطة، وهي لا تخضع للتحليل، وبالتالي فإن الشخص الذي يستوردها يتحمل المسؤولية.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الغذاء والدواء": "السيكلو ميثيكون" مادة محظورة.. ومزيلات العرق في أسواقنا سليمة
سبق

أوضح مشعل الحميد مدير إدارة سلامة منتجات التجميل بهيئة الغذاء والدواء، لبرنامج 120، أن مادة "السيكلو ميثيكون" مادة محظورة، مؤكدًا على أن مزيلات العرق الموجودة بالسوق سليمة.

وقال "الحميد": منتجات مزيلات العرق مثلها مثل بقية منتجات التجميل الأخرى الخاضعة لرقابة الهيئة، ولا بد من إدراجها في سجلات الهيئة، وتخضع للرقابة في كافة المراحل.

وأضاف: مادة "السيكلو ميثيكون" لها عدة مركبات، بعضها محظور ويسبب السرطان، ولا يمكن استخدامها من ضمن المكونات، ولكن بقية المركبات الأخرى مسموح باستخدامها، ولا أثر لها على صحة المستهلك سواء في المملكة أو بقية الدول الأوروبية.

وأردف: تنظيم هذه المواد داخل المملكة يخضع جميع المكونات للرقابة والدراسة بشكل مستمر ودوري، وفي حال وجود أي مواد ذات تأثير على صحة المسهتلك يتم سحبها من الأسواق والتحذير منها.

وتابع: المادة المحظورة التي يتم الحديث عنها ممنوع استخدامها في المملكة منذ سنوات عدة، ولا تتواجد في المنتجات التي تتواجد في الأسواق.

وقال "الحميد": المنتجات الشخصية التي يطلبها العميل من خارج المملكة غير خاضعة لرقابة هيئة الغذاء والدواء، وعلى المستوى العالمي لا يمكن الرقابة على المنتجات الواردة من الخارج كاستيراد شخصي لكميات بسيطة، وهي لا تخضع للتحليل، وبالتالي فإن الشخص الذي يستوردها يتحمل المسؤولية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
03:13 PM

"الغذاء والدواء": "السيكلو ميثيكون" مادة محظورة.. ومزيلات العرق في أسواقنا سليمة

"الحميد": الاستيراد الشخصي لكميات بسيطة من أي منتج لا يخضع للتحليل عندنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,570

أوضح مشعل الحميد مدير إدارة سلامة منتجات التجميل بهيئة الغذاء والدواء، لبرنامج 120، أن مادة "السيكلو ميثيكون" مادة محظورة، مؤكدًا على أن مزيلات العرق الموجودة بالسوق سليمة.

وقال "الحميد": منتجات مزيلات العرق مثلها مثل بقية منتجات التجميل الأخرى الخاضعة لرقابة الهيئة، ولا بد من إدراجها في سجلات الهيئة، وتخضع للرقابة في كافة المراحل.

وأضاف: مادة "السيكلو ميثيكون" لها عدة مركبات، بعضها محظور ويسبب السرطان، ولا يمكن استخدامها من ضمن المكونات، ولكن بقية المركبات الأخرى مسموح باستخدامها، ولا أثر لها على صحة المستهلك سواء في المملكة أو بقية الدول الأوروبية.

وأردف: تنظيم هذه المواد داخل المملكة يخضع جميع المكونات للرقابة والدراسة بشكل مستمر ودوري، وفي حال وجود أي مواد ذات تأثير على صحة المسهتلك يتم سحبها من الأسواق والتحذير منها.

وتابع: المادة المحظورة التي يتم الحديث عنها ممنوع استخدامها في المملكة منذ سنوات عدة، ولا تتواجد في المنتجات التي تتواجد في الأسواق.

وقال "الحميد": المنتجات الشخصية التي يطلبها العميل من خارج المملكة غير خاضعة لرقابة هيئة الغذاء والدواء، وعلى المستوى العالمي لا يمكن الرقابة على المنتجات الواردة من الخارج كاستيراد شخصي لكميات بسيطة، وهي لا تخضع للتحليل، وبالتالي فإن الشخص الذي يستوردها يتحمل المسؤولية.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

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