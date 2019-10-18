بالفيديو .. "آل الشيخ" في افتتاح "مسيرة موسم الرياض": كل نجاحات الفعاليات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله ثم دعم ولي العهد

الطاقة الاستيعابية لـ ‫#بوليفارد_الرياض 60 ألفًا والحضور وصل إلى 400 ألف

أكد تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أن كل النجاحات لموسم الرياض وكل خطط وبرامج وفعاليات هيئة الترفيه لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله أولاً، ثم دعم سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال في كلمته في افتتاح "مسيرة موسم الرياض" أمام جمهور كبير من الحضور والزوار لفعاليات الموسم: "سأقول لكم قصة، أنا من عائلة متوسطة، أمي وأبي كانوا في يوم من الأيام يجمعون راتبهم من أجل سنة يسفرونا لمشاهدة الدنيا وسنة نجلس في الرياض، هذه كانت قدراتنا، ولا يوجد شيء عندنا في الرياض!".

وتساءل "آل الشيخ": "من كان يتخيل أن نشاهد كل هذا الشيء في الرياض وفي بلدنا الحبيبة؟".

وأضاف: "سأقول لكم وبوضوح؛ هذا النجاح كله لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله ثم وجود شخص في مقام ورؤية سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز".

وأردف: "سيدي محمد بن سلمان، شعبك اللي تقوم بتقديم كل ما يريده وتنقله من مكان لمكان وقاعد يعيش الحياة الطبيعية الذي من المفروض يعيشها أي شعب في العالم، هو الذي بينك وبين المضرة من غزة، الشوكة لسكرة الموت، نحن فداك والله يحفظك، ويحفظ قبل كل شيء، مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أعطى الرياض 60 سنة وأكثر".

وختم قائلاً: "ختامًا أقول لكم: ابتدأنا وأهلاً وسهلاً في موسم الرياض، شكرًا لكم ونشوف أحلى وأحلى في بلدنا".

وكان حساب موسم الرياض نشر تغريدة عن الحضور الكبير الذي فاق الطاقة الاستيعابية لمنطقة بوليفارد الرياض، قال فيها: "تدرون أن الطاقة الاستيعابية لمنطقة ‫#بوليفارد_الرياض هي 60 ألفًا، والحضور تجاوز الطاقة الاستيعابية، ووصل لـ 400 ألف، ‏نعتذر للي ما لحق، ونوعدكم بموسم أكبر من الخيال".