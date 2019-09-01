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المالكي: الموقع الذي قصفه "التحالف" في ذمار "هدف عسكري" وليس سجناً

قال: الحوثي يتاجر بأرواح اليمنيين واتخذنا الإجراءات كافة لتحييد المدنيين

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ إن الهدف العسكري الذي قصفه "التحالف" في ذمار "هدف مشروع"، والميليشيات الحوثية تغيّر رواياتها بشأنه.

وأضاف المالكي؛ في تصريحات له اليوم، نقلتها إخبارية "العربية": الميليشيات الحوثية تحاول المتاجرة بأرواح الشعب اليمني، واتخذنا الإجراءات كافة لتحييد المدنيين في أثناء استهداف الموقع العسكري في ذمار، والموقع الذي قصفه "التحالف" في ذمار "هدف عسكري" وليس سجناً، كما ادعت الميليشيات.

وقال متحدث "التحالف": تطوير أسلحة الميليشيات الحوثية يثبت وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني، وميناء الحديدة ما زال هو النقطة التي تحصل منها الميليشيات على الأسلحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المالكي: الموقع الذي قصفه "التحالف" في ذمار "هدف عسكري" وليس سجناً
سبق

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ إن الهدف العسكري الذي قصفه "التحالف" في ذمار "هدف مشروع"، والميليشيات الحوثية تغيّر رواياتها بشأنه.

وأضاف المالكي؛ في تصريحات له اليوم، نقلتها إخبارية "العربية": الميليشيات الحوثية تحاول المتاجرة بأرواح الشعب اليمني، واتخذنا الإجراءات كافة لتحييد المدنيين في أثناء استهداف الموقع العسكري في ذمار، والموقع الذي قصفه "التحالف" في ذمار "هدف عسكري" وليس سجناً، كما ادعت الميليشيات.

وقال متحدث "التحالف": تطوير أسلحة الميليشيات الحوثية يثبت وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني، وميناء الحديدة ما زال هو النقطة التي تحصل منها الميليشيات على الأسلحة.

01 سبتمبر 2019 - 2 محرّم 1441
01:56 PM

المالكي: الموقع الذي قصفه "التحالف" في ذمار "هدف عسكري" وليس سجناً

قال: الحوثي يتاجر بأرواح اليمنيين واتخذنا الإجراءات كافة لتحييد المدنيين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي؛ إن الهدف العسكري الذي قصفه "التحالف" في ذمار "هدف مشروع"، والميليشيات الحوثية تغيّر رواياتها بشأنه.

وأضاف المالكي؛ في تصريحات له اليوم، نقلتها إخبارية "العربية": الميليشيات الحوثية تحاول المتاجرة بأرواح الشعب اليمني، واتخذنا الإجراءات كافة لتحييد المدنيين في أثناء استهداف الموقع العسكري في ذمار، والموقع الذي قصفه "التحالف" في ذمار "هدف عسكري" وليس سجناً، كما ادعت الميليشيات.

وقال متحدث "التحالف": تطوير أسلحة الميليشيات الحوثية يثبت وجود عناصر من الحرس الثوري الإيراني، وميناء الحديدة ما زال هو النقطة التي تحصل منها الميليشيات على الأسلحة.

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