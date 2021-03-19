النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

النصر يفتقد لخدمات الغنام و"بيتي" أمام الباطن "دورياً"

يفتقد الفريق الكروي الأول بنادي النصر لخدمات خالد الغنام والأرجنتيني بيتي أمام الباطن، السبت المقبل، في افتتاح الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك بداعي الإصابة.

"ميدانياً" قسّم مدرب النصر الكرواتي ألين هورفات مدرب الأصفر، لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات خلال الحصة التدريبة، أمس الخميس.

واشتمل المران على تدريبات لياقية وبدنية متنوعة، بدأها اللاعبون بالجري حول الملعب، أعقبها تدريبات مختلفة باستخدام الكرة، ومن ثم التسديد في المرمى من مسافات مختلفة.

النصر الباطن الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
النصر يفتقد لخدمات الغنام و"بيتي" أمام الباطن "دورياً"
سبق

يفتقد الفريق الكروي الأول بنادي النصر لخدمات خالد الغنام والأرجنتيني بيتي أمام الباطن، السبت المقبل، في افتتاح الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك بداعي الإصابة.

"ميدانياً" قسّم مدرب النصر الكرواتي ألين هورفات مدرب الأصفر، لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات خلال الحصة التدريبة، أمس الخميس.

واشتمل المران على تدريبات لياقية وبدنية متنوعة، بدأها اللاعبون بالجري حول الملعب، أعقبها تدريبات مختلفة باستخدام الكرة، ومن ثم التسديد في المرمى من مسافات مختلفة.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
12:33 AM

النصر يفتقد لخدمات الغنام و"بيتي" أمام الباطن "دورياً"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
547

يفتقد الفريق الكروي الأول بنادي النصر لخدمات خالد الغنام والأرجنتيني بيتي أمام الباطن، السبت المقبل، في افتتاح الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك بداعي الإصابة.

"ميدانياً" قسّم مدرب النصر الكرواتي ألين هورفات مدرب الأصفر، لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات خلال الحصة التدريبة، أمس الخميس.

واشتمل المران على تدريبات لياقية وبدنية متنوعة، بدأها اللاعبون بالجري حول الملعب، أعقبها تدريبات مختلفة باستخدام الكرة، ومن ثم التسديد في المرمى من مسافات مختلفة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,229
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,360
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,232
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,551

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة