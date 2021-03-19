النصر يفتقد لخدمات الغنام و"بيتي" أمام الباطن "دورياً"

يفتقد الفريق الكروي الأول بنادي النصر لخدمات خالد الغنام والأرجنتيني بيتي أمام الباطن، السبت المقبل، في افتتاح الجولة 24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، وذلك بداعي الإصابة.



"ميدانياً" قسّم مدرب النصر الكرواتي ألين هورفات مدرب الأصفر، لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات خلال الحصة التدريبة، أمس الخميس.



واشتمل المران على تدريبات لياقية وبدنية متنوعة، بدأها اللاعبون بالجري حول الملعب، أعقبها تدريبات مختلفة باستخدام الكرة، ومن ثم التسديد في المرمى من مسافات مختلفة.