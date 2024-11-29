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أكثر من 1000 زائر يوميًا.. العروض المتنوعة والمنطقة الترفيهية.. أبرز ما يجذب زوار جناح "هنقرستيشن" في منطقة "ونتروندرلاند" بموسم الرياض

يُعد جناح شركة "هنقرستيشن" الراعي والشريك الرسمي المميز "البريميوم" لموسم الرياض 2021م، من الأماكن الجميلة التي تجذب الزوار داخل منطقة "ونتروندرلاند" بالموسم، حيث يستقبل الجناح أكثر من ألف زائر يومياً يستمتعون بفعالياته الأسرية والشبابية المختلفة.

وفي هذا الجانب أوضحت بشاير الجندان، مشرفة الاتصالات التسويقية في هنقرستيشن، أن منطقة "ونتروندرلاند" هي برعاية "هنقرستيشن"، وهي مقسمة إلى ست مناطق رئيسة، وتحتوي على 52 لعبة متنوعة.

ويقع جناح هنقرستيشن في وسط منطقة الألعاب، وقد استوحى تصميمه الفني من شعار الموسم "تخيل أكثر" ومنسجماً مع طبيعة الخدمات التي تقدمها الشركة بروح فنية وجمالية معاصرة، بهدف أن يكون محطة عائلية مميزة، وحيزاً ممتعاً للشباب ولجميع الأعمار.

وأشارت "الجندان" إلى أن الجناح يشتمل على منصة عرض موسيقية، و4 مناطق مجهزة للتصوير، ومنطقة ترفيهية للأطفال تحتوي على جهاز ألعاب إلكترونية وبعض الألعاب التقليدية، بالإضافة إلى تخصيص جلسات خاصة وضيافة للعوائل وجميع الزوار، بما يحقق لزوار الجناح قضاء أجمل الأوقات وألطفها داخل أروقة "ونتروندرلاند".

وكشفت أن الجناح يقدم يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع 6 فقرات استعراضية وبهلوانية تقدمها فرقة استعراض جرى التعاقد معها بهدف تنويع الفعاليات داخل الجناح وجذب المزيد من الزوار وتحقيق أهداف الموسم المتمثلة في رسم البهجة والسعادة على وجوه جميع الزوار، إضافة إلى العروض الموسيقية المستمرة على طوال اليوم.

وقالت "الجندان": الشركة توفر خدمات التوصيل من خلال تطبيق "هنقرستيشن" داخل منطقة "ونتروندرلاند".

وأضافت: فريق توصيل الطلبات يضم مندوبين من الشباب السعودي المدرّب على تنفيذ عمليات التوصيل باحترافية لتلبية طلبات الزوار بشكل سريع، وتقديم أفضل الخدمات إليهم ليتمكنوا من الاستمتاع بأوقاتهم داخل فعاليات الموسم.

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أكثر من 1000 زائر يوميًا.. العروض المتنوعة والمنطقة الترفيهية.. أبرز ما يجذب زوار جناح "هنقرستيشن" في منطقة "ونتروندرلاند" بموسم الرياض
سبق

يُعد جناح شركة "هنقرستيشن" الراعي والشريك الرسمي المميز "البريميوم" لموسم الرياض 2021م، من الأماكن الجميلة التي تجذب الزوار داخل منطقة "ونتروندرلاند" بالموسم، حيث يستقبل الجناح أكثر من ألف زائر يومياً يستمتعون بفعالياته الأسرية والشبابية المختلفة.

وفي هذا الجانب أوضحت بشاير الجندان، مشرفة الاتصالات التسويقية في هنقرستيشن، أن منطقة "ونتروندرلاند" هي برعاية "هنقرستيشن"، وهي مقسمة إلى ست مناطق رئيسة، وتحتوي على 52 لعبة متنوعة.

ويقع جناح هنقرستيشن في وسط منطقة الألعاب، وقد استوحى تصميمه الفني من شعار الموسم "تخيل أكثر" ومنسجماً مع طبيعة الخدمات التي تقدمها الشركة بروح فنية وجمالية معاصرة، بهدف أن يكون محطة عائلية مميزة، وحيزاً ممتعاً للشباب ولجميع الأعمار.

وأشارت "الجندان" إلى أن الجناح يشتمل على منصة عرض موسيقية، و4 مناطق مجهزة للتصوير، ومنطقة ترفيهية للأطفال تحتوي على جهاز ألعاب إلكترونية وبعض الألعاب التقليدية، بالإضافة إلى تخصيص جلسات خاصة وضيافة للعوائل وجميع الزوار، بما يحقق لزوار الجناح قضاء أجمل الأوقات وألطفها داخل أروقة "ونتروندرلاند".

وكشفت أن الجناح يقدم يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع 6 فقرات استعراضية وبهلوانية تقدمها فرقة استعراض جرى التعاقد معها بهدف تنويع الفعاليات داخل الجناح وجذب المزيد من الزوار وتحقيق أهداف الموسم المتمثلة في رسم البهجة والسعادة على وجوه جميع الزوار، إضافة إلى العروض الموسيقية المستمرة على طوال اليوم.

وقالت "الجندان": الشركة توفر خدمات التوصيل من خلال تطبيق "هنقرستيشن" داخل منطقة "ونتروندرلاند".

وأضافت: فريق توصيل الطلبات يضم مندوبين من الشباب السعودي المدرّب على تنفيذ عمليات التوصيل باحترافية لتلبية طلبات الزوار بشكل سريع، وتقديم أفضل الخدمات إليهم ليتمكنوا من الاستمتاع بأوقاتهم داخل فعاليات الموسم.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
05:33 PM
اخر تعديل
29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
08:49 PM

أكثر من 1000 زائر يوميًا.. العروض المتنوعة والمنطقة الترفيهية.. أبرز ما يجذب زوار جناح "هنقرستيشن" في منطقة "ونتروندرلاند" بموسم الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يُعد جناح شركة "هنقرستيشن" الراعي والشريك الرسمي المميز "البريميوم" لموسم الرياض 2021م، من الأماكن الجميلة التي تجذب الزوار داخل منطقة "ونتروندرلاند" بالموسم، حيث يستقبل الجناح أكثر من ألف زائر يومياً يستمتعون بفعالياته الأسرية والشبابية المختلفة.

وفي هذا الجانب أوضحت بشاير الجندان، مشرفة الاتصالات التسويقية في هنقرستيشن، أن منطقة "ونتروندرلاند" هي برعاية "هنقرستيشن"، وهي مقسمة إلى ست مناطق رئيسة، وتحتوي على 52 لعبة متنوعة.

ويقع جناح هنقرستيشن في وسط منطقة الألعاب، وقد استوحى تصميمه الفني من شعار الموسم "تخيل أكثر" ومنسجماً مع طبيعة الخدمات التي تقدمها الشركة بروح فنية وجمالية معاصرة، بهدف أن يكون محطة عائلية مميزة، وحيزاً ممتعاً للشباب ولجميع الأعمار.

وأشارت "الجندان" إلى أن الجناح يشتمل على منصة عرض موسيقية، و4 مناطق مجهزة للتصوير، ومنطقة ترفيهية للأطفال تحتوي على جهاز ألعاب إلكترونية وبعض الألعاب التقليدية، بالإضافة إلى تخصيص جلسات خاصة وضيافة للعوائل وجميع الزوار، بما يحقق لزوار الجناح قضاء أجمل الأوقات وألطفها داخل أروقة "ونتروندرلاند".

وكشفت أن الجناح يقدم يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع 6 فقرات استعراضية وبهلوانية تقدمها فرقة استعراض جرى التعاقد معها بهدف تنويع الفعاليات داخل الجناح وجذب المزيد من الزوار وتحقيق أهداف الموسم المتمثلة في رسم البهجة والسعادة على وجوه جميع الزوار، إضافة إلى العروض الموسيقية المستمرة على طوال اليوم.

وقالت "الجندان": الشركة توفر خدمات التوصيل من خلال تطبيق "هنقرستيشن" داخل منطقة "ونتروندرلاند".

وأضافت: فريق توصيل الطلبات يضم مندوبين من الشباب السعودي المدرّب على تنفيذ عمليات التوصيل باحترافية لتلبية طلبات الزوار بشكل سريع، وتقديم أفضل الخدمات إليهم ليتمكنوا من الاستمتاع بأوقاتهم داخل فعاليات الموسم.

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