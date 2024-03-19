النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العثيمين": كلمة الملك التاريخية والمتعلقة بتفشي "كورونا" اتسمت بالصراحة والشفافية

أكد أن نحو 50 جنسية من موظفي المنظمة يحظون بالرعاية السعودية الكريمة

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بمضامين الكلمة التاريخية التي ألقاها مساء اليوم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، والتي خاطب فيها المواطنين والمقيمين فيما يختص بتفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد الأمين العام أن الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين للقمة الإسلامية، حفظه الله، جاءت مطمئنة للشعب السعودي والمقيمين على أرض المملكة، حيث شدد الملك سلمان على استمرار الجهات المعنية في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة.

وقال الأمين العام إن كلمة خادم الحرمين الشريفين اتسمت بالصراحة والشفافية، وهو المبدأ الذي دأبت عليه حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، منذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا.

وأضاف "العثيمين" أن المملكة العربية السعودية التي تستضيف مقر منظمة التعاون الإسلامي، تبنت إجراءات مكثفة منذ بداية انتشار الوباء في العالم، وذلك انسجامًا مع المعايير الدولية المعتمدة، وفي مقدمة ذلك معايير منظمة الصحة العالمية.

وجدد الأمين العام تثمين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي للجهود الاستباقية والاحترازية التي اتخذتها المملكة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي.

كما أشاد العثيمين مجددًا بتوجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19).

وأكد أن موظفي منظمة التعاون الإسلامي الذين ينتمون لنحو 50 جنسية يحظون بالرعاية السعودية الكريمة، ويتمتعون بما تقدمه المملكة لمواطنيها.

وأشاد "العثيمين" بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تكرس كل إمكاناتها لمواجهة هذه الأزمة، ودعا الله -سبحانه وتعالى- أن يرفع البلاء، وأن يعين العاملين على مواجهة تلك الجائحة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان فيروس كورونا الجديد منظمة التعاون الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العثيمين": كلمة الملك التاريخية والمتعلقة بتفشي "كورونا" اتسمت بالصراحة والشفافية
سبق

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بمضامين الكلمة التاريخية التي ألقاها مساء اليوم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، والتي خاطب فيها المواطنين والمقيمين فيما يختص بتفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد الأمين العام أن الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين للقمة الإسلامية، حفظه الله، جاءت مطمئنة للشعب السعودي والمقيمين على أرض المملكة، حيث شدد الملك سلمان على استمرار الجهات المعنية في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة.

وقال الأمين العام إن كلمة خادم الحرمين الشريفين اتسمت بالصراحة والشفافية، وهو المبدأ الذي دأبت عليه حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، منذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا.

وأضاف "العثيمين" أن المملكة العربية السعودية التي تستضيف مقر منظمة التعاون الإسلامي، تبنت إجراءات مكثفة منذ بداية انتشار الوباء في العالم، وذلك انسجامًا مع المعايير الدولية المعتمدة، وفي مقدمة ذلك معايير منظمة الصحة العالمية.

وجدد الأمين العام تثمين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي للجهود الاستباقية والاحترازية التي اتخذتها المملكة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي.

كما أشاد العثيمين مجددًا بتوجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19).

وأكد أن موظفي منظمة التعاون الإسلامي الذين ينتمون لنحو 50 جنسية يحظون بالرعاية السعودية الكريمة، ويتمتعون بما تقدمه المملكة لمواطنيها.

وأشاد "العثيمين" بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تكرس كل إمكاناتها لمواجهة هذه الأزمة، ودعا الله -سبحانه وتعالى- أن يرفع البلاء، وأن يعين العاملين على مواجهة تلك الجائحة.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
10:58 PM

"العثيمين": كلمة الملك التاريخية والمتعلقة بتفشي "كورونا" اتسمت بالصراحة والشفافية

أكد أن نحو 50 جنسية من موظفي المنظمة يحظون بالرعاية السعودية الكريمة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
0
1,057

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بمضامين الكلمة التاريخية التي ألقاها مساء اليوم خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، والتي خاطب فيها المواطنين والمقيمين فيما يختص بتفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وأكد الأمين العام أن الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين للقمة الإسلامية، حفظه الله، جاءت مطمئنة للشعب السعودي والمقيمين على أرض المملكة، حيث شدد الملك سلمان على استمرار الجهات المعنية في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة.

وقال الأمين العام إن كلمة خادم الحرمين الشريفين اتسمت بالصراحة والشفافية، وهو المبدأ الذي دأبت عليه حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، منذ الإعلان عن تفشي فيروس كورونا.

وأضاف "العثيمين" أن المملكة العربية السعودية التي تستضيف مقر منظمة التعاون الإسلامي، تبنت إجراءات مكثفة منذ بداية انتشار الوباء في العالم، وذلك انسجامًا مع المعايير الدولية المعتمدة، وفي مقدمة ذلك معايير منظمة الصحة العالمية.

وجدد الأمين العام تثمين الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي للجهود الاستباقية والاحترازية التي اتخذتها المملكة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي.

كما أشاد العثيمين مجددًا بتوجيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بتقديم دعم مالي قدره عشرة ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19).

وأكد أن موظفي منظمة التعاون الإسلامي الذين ينتمون لنحو 50 جنسية يحظون بالرعاية السعودية الكريمة، ويتمتعون بما تقدمه المملكة لمواطنيها.

وأشاد "العثيمين" بالدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تكرس كل إمكاناتها لمواجهة هذه الأزمة، ودعا الله -سبحانه وتعالى- أن يرفع البلاء، وأن يعين العاملين على مواجهة تلك الجائحة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,400
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,932
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,811
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,035

المقالات

ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل شرمة
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة