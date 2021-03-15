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رويترز: بايدن سيعين الاقتصادي سبيرلينغ للإشراف على خطة "الإغاثة من كورونا"

"يعد مناسبًا بشكل مثالي لهذا المنصب نظرًا لخبرته على أعلى المستويات الحكومية"

أكد مسؤول بالإدارة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن، سيعيّن جين سبيرلينغ؛ للإشراف على تنفيذ خطة الإغاثة من تداعيات فيروس كورونا التي بلغت قيمتها 1.9 تريليون دولار؛ وفقًا لوكالة "رويترز".

وقال المسؤول: "لا أحد يعرف كيف تعمل الحكومة الفيدرالية بشكل أفضل من جين سبيرلنغ.. ولا يوجد شخص مؤهل بشكل أفضل منه لتولي مسؤولية تنفيذ خطة الإغاثة والتأكد من أنها تقدم للشعب الأمريكي"؛ بحسب "رويترز".

وأوضح المسؤول لـ"رويترز" أن سبيرلينغ، وهو مسؤول اقتصادي كبير في إدارات الرئيسين الأمريكيين السابقين (باراك أوباما، وبيل كلينتون)؛ "يعد مناسبًا بشكل مثالي لهذا المنصب، نظرًا لخبرته على أعلى المستويات الحكومية".

الرئيسية/ أخبار العالم

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رويترز: بايدن سيعين الاقتصادي سبيرلينغ للإشراف على خطة "الإغاثة من كورونا"
سبق

أكد مسؤول بالإدارة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن، سيعيّن جين سبيرلينغ؛ للإشراف على تنفيذ خطة الإغاثة من تداعيات فيروس كورونا التي بلغت قيمتها 1.9 تريليون دولار؛ وفقًا لوكالة "رويترز".

وقال المسؤول: "لا أحد يعرف كيف تعمل الحكومة الفيدرالية بشكل أفضل من جين سبيرلنغ.. ولا يوجد شخص مؤهل بشكل أفضل منه لتولي مسؤولية تنفيذ خطة الإغاثة والتأكد من أنها تقدم للشعب الأمريكي"؛ بحسب "رويترز".

وأوضح المسؤول لـ"رويترز" أن سبيرلينغ، وهو مسؤول اقتصادي كبير في إدارات الرئيسين الأمريكيين السابقين (باراك أوباما، وبيل كلينتون)؛ "يعد مناسبًا بشكل مثالي لهذا المنصب، نظرًا لخبرته على أعلى المستويات الحكومية".

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
09:23 AM

رويترز: بايدن سيعين الاقتصادي سبيرلينغ للإشراف على خطة "الإغاثة من كورونا"

"يعد مناسبًا بشكل مثالي لهذا المنصب نظرًا لخبرته على أعلى المستويات الحكومية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد مسؤول بالإدارة الأمريكية، أن الرئيس جو بايدن، سيعيّن جين سبيرلينغ؛ للإشراف على تنفيذ خطة الإغاثة من تداعيات فيروس كورونا التي بلغت قيمتها 1.9 تريليون دولار؛ وفقًا لوكالة "رويترز".

وقال المسؤول: "لا أحد يعرف كيف تعمل الحكومة الفيدرالية بشكل أفضل من جين سبيرلنغ.. ولا يوجد شخص مؤهل بشكل أفضل منه لتولي مسؤولية تنفيذ خطة الإغاثة والتأكد من أنها تقدم للشعب الأمريكي"؛ بحسب "رويترز".

وأوضح المسؤول لـ"رويترز" أن سبيرلينغ، وهو مسؤول اقتصادي كبير في إدارات الرئيسين الأمريكيين السابقين (باراك أوباما، وبيل كلينتون)؛ "يعد مناسبًا بشكل مثالي لهذا المنصب، نظرًا لخبرته على أعلى المستويات الحكومية".

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