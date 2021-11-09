"تعليم الأفلاج" تحتفي بذكرى البيعة السابعة وتثمّن اهتمام القيادة لبناء أجيال المستقبل

استعرضت التطورات والمنجزات على كافة الأصعدة بالمملكة في عهد خادم الحرمين

احتفت إدارة تعليم الأفلاج بالذكرى السابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- مقاليد الحكم، وأقامت عديداً من البرامج والفعاليات، كما رفع مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة؛ باسمه ونيابة عن منسوبي ومنسوبات الإدارة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بهذه المناسبة.

ونفّذت إدارة التعليم الأفلاج عدداً من المواد الإعلامية المختلفة مثمّنة استمرار دعم القيادة للتميز والريادة في التعليم والإسهام في بناء أجيال المستقبل وتسلُّم مشاريع تعليمية وإنشاء وتجهيز عددٍ من المباني المدرسية وعقود تشغيلية بالمحافظة بلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 94 مليوناً، وصرف أكثر من 40 مليوناً للطلاب والطالبات خلال الأعوام السبعة الماضية، بجانب افتتاح عديد من الفصول والبرامج لطلاب التربية الخاصة وغيرها من الخدمات التعليمية، كما استعرضت التطورات والمنجزات على الأصعدة كافة التي حظيت بها المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين.

ونظّمت الإدارة حفلاً بمناسبة ذكرى البيعة السابعة تخلله عروض مرئية عن منجزات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وكلمات عن التطوّرات التنموية والتعليمية في سبعة أعوام، وأصبوحة شعرية.