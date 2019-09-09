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ابتهاجاً واحتفالاً بزيارة ولي العهد.. الطائف تتزين والأهالي يرحبون

يرعى أشواط الحفل الختامي لـ"مهرجان الهجن" في نسخته الثانية

تزينت بوابة مطار الطائف وامتداد طريق "الطائف- الرياض" باللوحات الترحيبية؛ ابتهاجاً واحتفالاً بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -يحفظه الله- لمحافظة الطائف يوم السبت المقبل، لرعاية أشواط الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، والذي نظمته الهيئة العامة للرياضة -ممثلة بالاتحاد السعودي للهجن- في ميدان محافظة الطائف للهجن.

وكثفت أمانة الطائف، في أوقات سابقة، جهود منسوبيها لتهيئة ميدان الهجن شمال المحافظة بالإنارة والأرصفة الداخلية وأعمال الدهان والمسح والتسوية للتربة والنظافة والوقاية الصحية، ودعم المهرجان بمعدات وآليات على مدار الساعة.

وبيّن أمين الطائف المهندس محمد بن هميل أن الأمانة قدمت الخدمات كافة، وستواصل جهود الدعم والتعزيز للفعاليات المقامة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لإنجاح "مهرجان ولي العهد للهجن".

وأشاد المهندس "آل هميل" بجهود الاتحاد السعودي للهجن بالمهرجان من خلال حسن التنظيم وجودة العمل الإداري والميداني بكافة الأشواط، بالإضافة لتميزهم في الفعاليات المقامة ضمن المهرجان بحديقة الملك فيصل بـ 20 فعالية متنوعة.

وتضم الفعاليات متحفاً يعرض أكبر مجسّم للهجن أعلن تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ومركزاً للسوق الشعبي الذي يحوي 24 متجراً متنوعاً ما بين الحرف اليدوية والفخاريات والمأكولات الشعبية، وغيرها، إضافة إلى الخيمة المخصصة للحكايات والقصائد الشعرية التي تناولت الهجن وتاريخها العريض في حضارة أبناء الجزيرة العربية.

وفي السياق ذاته، التقت "سبق" عدداً كبيراً من الأهالي الذين يرحبون بقدوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مبدين سعادتهم بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم، سائلين الله تعالى لسموه دوام التوفيق.

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ابتهاجاً واحتفالاً بزيارة ولي العهد.. الطائف تتزين والأهالي يرحبون
سبق

تزينت بوابة مطار الطائف وامتداد طريق "الطائف- الرياض" باللوحات الترحيبية؛ ابتهاجاً واحتفالاً بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -يحفظه الله- لمحافظة الطائف يوم السبت المقبل، لرعاية أشواط الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، والذي نظمته الهيئة العامة للرياضة -ممثلة بالاتحاد السعودي للهجن- في ميدان محافظة الطائف للهجن.

وكثفت أمانة الطائف، في أوقات سابقة، جهود منسوبيها لتهيئة ميدان الهجن شمال المحافظة بالإنارة والأرصفة الداخلية وأعمال الدهان والمسح والتسوية للتربة والنظافة والوقاية الصحية، ودعم المهرجان بمعدات وآليات على مدار الساعة.

وبيّن أمين الطائف المهندس محمد بن هميل أن الأمانة قدمت الخدمات كافة، وستواصل جهود الدعم والتعزيز للفعاليات المقامة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لإنجاح "مهرجان ولي العهد للهجن".

وأشاد المهندس "آل هميل" بجهود الاتحاد السعودي للهجن بالمهرجان من خلال حسن التنظيم وجودة العمل الإداري والميداني بكافة الأشواط، بالإضافة لتميزهم في الفعاليات المقامة ضمن المهرجان بحديقة الملك فيصل بـ 20 فعالية متنوعة.

وتضم الفعاليات متحفاً يعرض أكبر مجسّم للهجن أعلن تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ومركزاً للسوق الشعبي الذي يحوي 24 متجراً متنوعاً ما بين الحرف اليدوية والفخاريات والمأكولات الشعبية، وغيرها، إضافة إلى الخيمة المخصصة للحكايات والقصائد الشعرية التي تناولت الهجن وتاريخها العريض في حضارة أبناء الجزيرة العربية.

وفي السياق ذاته، التقت "سبق" عدداً كبيراً من الأهالي الذين يرحبون بقدوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مبدين سعادتهم بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم، سائلين الله تعالى لسموه دوام التوفيق.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
09:36 PM

ابتهاجاً واحتفالاً بزيارة ولي العهد.. الطائف تتزين والأهالي يرحبون

يرعى أشواط الحفل الختامي لـ"مهرجان الهجن" في نسخته الثانية

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متعب البقمي - الطائف
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تزينت بوابة مطار الطائف وامتداد طريق "الطائف- الرياض" باللوحات الترحيبية؛ ابتهاجاً واحتفالاً بمناسبة زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -يحفظه الله- لمحافظة الطائف يوم السبت المقبل، لرعاية أشواط الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، والذي نظمته الهيئة العامة للرياضة -ممثلة بالاتحاد السعودي للهجن- في ميدان محافظة الطائف للهجن.

وكثفت أمانة الطائف، في أوقات سابقة، جهود منسوبيها لتهيئة ميدان الهجن شمال المحافظة بالإنارة والأرصفة الداخلية وأعمال الدهان والمسح والتسوية للتربة والنظافة والوقاية الصحية، ودعم المهرجان بمعدات وآليات على مدار الساعة.

وبيّن أمين الطائف المهندس محمد بن هميل أن الأمانة قدمت الخدمات كافة، وستواصل جهود الدعم والتعزيز للفعاليات المقامة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لإنجاح "مهرجان ولي العهد للهجن".

وأشاد المهندس "آل هميل" بجهود الاتحاد السعودي للهجن بالمهرجان من خلال حسن التنظيم وجودة العمل الإداري والميداني بكافة الأشواط، بالإضافة لتميزهم في الفعاليات المقامة ضمن المهرجان بحديقة الملك فيصل بـ 20 فعالية متنوعة.

وتضم الفعاليات متحفاً يعرض أكبر مجسّم للهجن أعلن تسجيله في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ومركزاً للسوق الشعبي الذي يحوي 24 متجراً متنوعاً ما بين الحرف اليدوية والفخاريات والمأكولات الشعبية، وغيرها، إضافة إلى الخيمة المخصصة للحكايات والقصائد الشعرية التي تناولت الهجن وتاريخها العريض في حضارة أبناء الجزيرة العربية.

وفي السياق ذاته، التقت "سبق" عدداً كبيراً من الأهالي الذين يرحبون بقدوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، مبدين سعادتهم بهذه المناسبة الغالية على قلوبهم، سائلين الله تعالى لسموه دوام التوفيق.

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