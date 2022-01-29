خلية انتحاريين تابعة لـ"داعش" تحتجز مسؤولاً كرديًّا و3 مدنيين رهائن في الحسكة

مسلحون من "قسد" وقوات أمريكية يحاصرون المبنى

احتجز عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي مدنيين، بينهم مسؤول محلي، رهائن في مدينة الحسكة السورية، بالتزامن مع عودة الاشتباكات في محيط سجن غويران اليوم السبت.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن خلية تابعة للتنظيم مؤلَّفة من أربعة انتحاريين على الأقل تحتجز رئيس حي كومين في شارع الأغوات ضمن حي غويران بمدينة الحسكة، برفقة ثلاثة مدنيين رهائن في أحد الأبنية السكنية.

وأضاف بأن قوات مكافحة الإرهاب الكردية تحاصر المجموعة من الجوانب كافة.

من جهته، أشار شاهد عيان إلى انتشار قوات أمريكية برفقة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات الأمن الكردية في الحي، ومحاصرتها المبنى، وسط وجود قناصة على أسطح الأبنية المجاورة، وسماع دوي إطلاق رصاص بين الحين والآخر.