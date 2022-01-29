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خلية انتحاريين تابعة لـ"داعش" تحتجز مسؤولاً كرديًّا و3 مدنيين رهائن في الحسكة

مسلحون من "قسد" وقوات أمريكية يحاصرون المبنى

احتجز عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي مدنيين، بينهم مسؤول محلي، رهائن في مدينة الحسكة السورية، بالتزامن مع عودة الاشتباكات في محيط سجن غويران اليوم السبت.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن خلية تابعة للتنظيم مؤلَّفة من أربعة انتحاريين على الأقل تحتجز رئيس حي كومين في شارع الأغوات ضمن حي غويران بمدينة الحسكة، برفقة ثلاثة مدنيين رهائن في أحد الأبنية السكنية.

وأضاف بأن قوات مكافحة الإرهاب الكردية تحاصر المجموعة من الجوانب كافة.

من جهته، أشار شاهد عيان إلى انتشار قوات أمريكية برفقة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات الأمن الكردية في الحي، ومحاصرتها المبنى، وسط وجود قناصة على أسطح الأبنية المجاورة، وسماع دوي إطلاق رصاص بين الحين والآخر.

سوريا الحسكة داعش رهائن المرصد السوري لحقوق الإنسان الإرهاب قوات مكافحة الإرهاب الكردية

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خلية انتحاريين تابعة لـ"داعش" تحتجز مسؤولاً كرديًّا و3 مدنيين رهائن في الحسكة
سبق

احتجز عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي مدنيين، بينهم مسؤول محلي، رهائن في مدينة الحسكة السورية، بالتزامن مع عودة الاشتباكات في محيط سجن غويران اليوم السبت.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن خلية تابعة للتنظيم مؤلَّفة من أربعة انتحاريين على الأقل تحتجز رئيس حي كومين في شارع الأغوات ضمن حي غويران بمدينة الحسكة، برفقة ثلاثة مدنيين رهائن في أحد الأبنية السكنية.

وأضاف بأن قوات مكافحة الإرهاب الكردية تحاصر المجموعة من الجوانب كافة.

من جهته، أشار شاهد عيان إلى انتشار قوات أمريكية برفقة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات الأمن الكردية في الحي، ومحاصرتها المبنى، وسط وجود قناصة على أسطح الأبنية المجاورة، وسماع دوي إطلاق رصاص بين الحين والآخر.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
08:38 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
10:45 PM

خلية انتحاريين تابعة لـ"داعش" تحتجز مسؤولاً كرديًّا و3 مدنيين رهائن في الحسكة

مسلحون من "قسد" وقوات أمريكية يحاصرون المبنى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتجز عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي مدنيين، بينهم مسؤول محلي، رهائن في مدينة الحسكة السورية، بالتزامن مع عودة الاشتباكات في محيط سجن غويران اليوم السبت.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن خلية تابعة للتنظيم مؤلَّفة من أربعة انتحاريين على الأقل تحتجز رئيس حي كومين في شارع الأغوات ضمن حي غويران بمدينة الحسكة، برفقة ثلاثة مدنيين رهائن في أحد الأبنية السكنية.

وأضاف بأن قوات مكافحة الإرهاب الكردية تحاصر المجموعة من الجوانب كافة.

من جهته، أشار شاهد عيان إلى انتشار قوات أمريكية برفقة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات الأمن الكردية في الحي، ومحاصرتها المبنى، وسط وجود قناصة على أسطح الأبنية المجاورة، وسماع دوي إطلاق رصاص بين الحين والآخر.

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