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"تطمن" في القصيم.. 189400 مستفيد و18 عيادة

متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي إقامة

قالت صحة القصيم: إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في القصيم، بلغ (189412) مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأضافت أن خدمات عيادة "تطمن"، تُقدم من خلال 18 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة؛ مشيرة إلى أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة

القصيم تطمن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تطمن" في القصيم.. 189400 مستفيد و18 عيادة
سبق

قالت صحة القصيم: إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في القصيم، بلغ (189412) مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأضافت أن خدمات عيادة "تطمن"، تُقدم من خلال 18 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة؛ مشيرة إلى أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
10:56 AM

"تطمن" في القصيم.. 189400 مستفيد و18 عيادة

متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي إقامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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قالت صحة القصيم: إن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات "تطمن" في القصيم، بلغ (189412) مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأضافت أن خدمات عيادة "تطمن"، تُقدم من خلال 18 عيادة، موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة؛ مشيرة إلى أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة

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