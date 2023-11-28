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"أمانة جدة" تشارك في مبادرة "عطاء وطن" للعمل التطوعي ٢٠٣٠

تزامنًا مع يوم التطوع السعودي والعالمي.. وأقيمت فعالياته بالواجهة البحرية

شاركت أمانة محافظة جدة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في مبادرة عطاء وطن تزامنًا مع يوم التطوع السعودي والعالمي ٢٠٢١، الذي أقيمت فعالياته مساء أمس بالواجهة البحرية بجدة.. ويأتي ذلك في إطار سعي الأمانة لتعزيز العمل التطوعي بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ للوصول إلى مليون متطوع.

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية في الأمانة المهندس هتان بن هاشم حمودة أن المبادرة انطلقت من الواجهة البحرية بمشاركة العديد من الفِرَق التطوعية والجهات ذات العلاقة؛ بهدف نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع؛ مشيرًا إلى أن البرامج تَضمنت إطلاق باصات تجول محافظة جدة للتعريف بمنصة التطوع، بالإضافة إلى فقرات لفريق الدراجات الهوائية والاسكيت، وتوزيع شتلات زراعية لزوار الواجهة البحرية، وكذلك مشاركة الأطفال في فعالية تلوين جداريات عطاء الوطن.

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"أمانة جدة" تشارك في مبادرة "عطاء وطن" للعمل التطوعي ٢٠٣٠
سبق

شاركت أمانة محافظة جدة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في مبادرة عطاء وطن تزامنًا مع يوم التطوع السعودي والعالمي ٢٠٢١، الذي أقيمت فعالياته مساء أمس بالواجهة البحرية بجدة.. ويأتي ذلك في إطار سعي الأمانة لتعزيز العمل التطوعي بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ للوصول إلى مليون متطوع.

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية في الأمانة المهندس هتان بن هاشم حمودة أن المبادرة انطلقت من الواجهة البحرية بمشاركة العديد من الفِرَق التطوعية والجهات ذات العلاقة؛ بهدف نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع؛ مشيرًا إلى أن البرامج تَضمنت إطلاق باصات تجول محافظة جدة للتعريف بمنصة التطوع، بالإضافة إلى فقرات لفريق الدراجات الهوائية والاسكيت، وتوزيع شتلات زراعية لزوار الواجهة البحرية، وكذلك مشاركة الأطفال في فعالية تلوين جداريات عطاء الوطن.

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
12:24 PM

"أمانة جدة" تشارك في مبادرة "عطاء وطن" للعمل التطوعي ٢٠٣٠

تزامنًا مع يوم التطوع السعودي والعالمي.. وأقيمت فعالياته بالواجهة البحرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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شاركت أمانة محافظة جدة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في مبادرة عطاء وطن تزامنًا مع يوم التطوع السعودي والعالمي ٢٠٢١، الذي أقيمت فعالياته مساء أمس بالواجهة البحرية بجدة.. ويأتي ذلك في إطار سعي الأمانة لتعزيز العمل التطوعي بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ للوصول إلى مليون متطوع.

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية في الأمانة المهندس هتان بن هاشم حمودة أن المبادرة انطلقت من الواجهة البحرية بمشاركة العديد من الفِرَق التطوعية والجهات ذات العلاقة؛ بهدف نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع؛ مشيرًا إلى أن البرامج تَضمنت إطلاق باصات تجول محافظة جدة للتعريف بمنصة التطوع، بالإضافة إلى فقرات لفريق الدراجات الهوائية والاسكيت، وتوزيع شتلات زراعية لزوار الواجهة البحرية، وكذلك مشاركة الأطفال في فعالية تلوين جداريات عطاء الوطن.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,920
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,404
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,250
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,299

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