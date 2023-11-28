"أمانة جدة" تشارك في مبادرة "عطاء وطن" للعمل التطوعي ٢٠٣٠

تزامنًا مع يوم التطوع السعودي والعالمي.. وأقيمت فعالياته بالواجهة البحرية

شاركت أمانة محافظة جدة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في مبادرة عطاء وطن تزامنًا مع يوم التطوع السعودي والعالمي ٢٠٢١، الذي أقيمت فعالياته مساء أمس بالواجهة البحرية بجدة.. ويأتي ذلك في إطار سعي الأمانة لتعزيز العمل التطوعي بما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠ للوصول إلى مليون متطوع.

وأوضح مدير عام العلاقات المجتمعية في الأمانة المهندس هتان بن هاشم حمودة أن المبادرة انطلقت من الواجهة البحرية بمشاركة العديد من الفِرَق التطوعية والجهات ذات العلاقة؛ بهدف نشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع؛ مشيرًا إلى أن البرامج تَضمنت إطلاق باصات تجول محافظة جدة للتعريف بمنصة التطوع، بالإضافة إلى فقرات لفريق الدراجات الهوائية والاسكيت، وتوزيع شتلات زراعية لزوار الواجهة البحرية، وكذلك مشاركة الأطفال في فعالية تلوين جداريات عطاء الوطن.