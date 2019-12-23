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فريق طبي بـ"النعيرية العام" يجري جراحة نادرة لمريض يعاني عيباً خلقياً

كان مصاباً بالتهاب المرارة وحصوات بداخلها وضيق بمجرى التنفس

تمكن الفريق الطبي بمستشفى النعيرية العام - أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي – من إجراء عملية جراحية لمواطن في العقد الخامس يعاني من التهاب بالمرارة مع وجود حصوات بداخلها.

وتفصيلاً، قال الاستشاري عماد الخلف إن المريض حضر للمستشفى وهو يعاني من وجود حصوات كبيرة والتهاب حاد بالمرارة، مبيناً أن الحالة اعتبرت تحدياً أمام الفريق الطبي، وذلك لما يعانيه المريض من عيب خلقي بضيق مجرى التنفس .

ولفت إلى أنه تم تهيئة المريض لإجراء العملية الجراحية والقيام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وما يتطلبه من مستوى متقدم في عملية التخدير والتي تستلزم وجود مهارات فنية خاصة لتركيب أنبوب التنفس "التنبيب" بعد التخدير العام بسبب ضيق فتحة الفم وصغر العنق .

وتكللت العملية الجراحية التي قادها استشاري التخدير عماد الخلف واستشاري الجراحة العامة الهادي يوسف بالنجاح بحمد الله وفضله دون أي مضاعفات تذكر وخرج المريض بصحة جيدة .

وتعد العملية هي الأولى من نوعها والتي يستقبل فيها المستشفى حالة مرضية مع عيب خلقي في ظل ما يشهده من دعم في التخصصات الصحية سعياً من وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية للمرضى في أماكن إقامتهم دون تكبدهم عناء السفر للحصول على خدمات صحية في أماكن أخرى .

يذكر أن الفريق الطبي بقسم العمليات بمستشفى النعيرية العام أجرى ٦٧٥ عملية جراحية خلال عام ٢٠٢١ م.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فريق طبي بـ"النعيرية العام" يجري جراحة نادرة لمريض يعاني عيباً خلقياً
سبق

تمكن الفريق الطبي بمستشفى النعيرية العام - أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي – من إجراء عملية جراحية لمواطن في العقد الخامس يعاني من التهاب بالمرارة مع وجود حصوات بداخلها.

وتفصيلاً، قال الاستشاري عماد الخلف إن المريض حضر للمستشفى وهو يعاني من وجود حصوات كبيرة والتهاب حاد بالمرارة، مبيناً أن الحالة اعتبرت تحدياً أمام الفريق الطبي، وذلك لما يعانيه المريض من عيب خلقي بضيق مجرى التنفس .

ولفت إلى أنه تم تهيئة المريض لإجراء العملية الجراحية والقيام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وما يتطلبه من مستوى متقدم في عملية التخدير والتي تستلزم وجود مهارات فنية خاصة لتركيب أنبوب التنفس "التنبيب" بعد التخدير العام بسبب ضيق فتحة الفم وصغر العنق .

وتكللت العملية الجراحية التي قادها استشاري التخدير عماد الخلف واستشاري الجراحة العامة الهادي يوسف بالنجاح بحمد الله وفضله دون أي مضاعفات تذكر وخرج المريض بصحة جيدة .

وتعد العملية هي الأولى من نوعها والتي يستقبل فيها المستشفى حالة مرضية مع عيب خلقي في ظل ما يشهده من دعم في التخصصات الصحية سعياً من وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية للمرضى في أماكن إقامتهم دون تكبدهم عناء السفر للحصول على خدمات صحية في أماكن أخرى .

يذكر أن الفريق الطبي بقسم العمليات بمستشفى النعيرية العام أجرى ٦٧٥ عملية جراحية خلال عام ٢٠٢١ م.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
11:10 PM

فريق طبي بـ"النعيرية العام" يجري جراحة نادرة لمريض يعاني عيباً خلقياً

كان مصاباً بالتهاب المرارة وحصوات بداخلها وضيق بمجرى التنفس

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صحيفة سبق الإلكترونية - النعيرية
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تمكن الفريق الطبي بمستشفى النعيرية العام - أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي – من إجراء عملية جراحية لمواطن في العقد الخامس يعاني من التهاب بالمرارة مع وجود حصوات بداخلها.

وتفصيلاً، قال الاستشاري عماد الخلف إن المريض حضر للمستشفى وهو يعاني من وجود حصوات كبيرة والتهاب حاد بالمرارة، مبيناً أن الحالة اعتبرت تحدياً أمام الفريق الطبي، وذلك لما يعانيه المريض من عيب خلقي بضيق مجرى التنفس .

ولفت إلى أنه تم تهيئة المريض لإجراء العملية الجراحية والقيام بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وما يتطلبه من مستوى متقدم في عملية التخدير والتي تستلزم وجود مهارات فنية خاصة لتركيب أنبوب التنفس "التنبيب" بعد التخدير العام بسبب ضيق فتحة الفم وصغر العنق .

وتكللت العملية الجراحية التي قادها استشاري التخدير عماد الخلف واستشاري الجراحة العامة الهادي يوسف بالنجاح بحمد الله وفضله دون أي مضاعفات تذكر وخرج المريض بصحة جيدة .

وتعد العملية هي الأولى من نوعها والتي يستقبل فيها المستشفى حالة مرضية مع عيب خلقي في ظل ما يشهده من دعم في التخصصات الصحية سعياً من وزارة الصحة لتقديم الخدمات الصحية للمرضى في أماكن إقامتهم دون تكبدهم عناء السفر للحصول على خدمات صحية في أماكن أخرى .

يذكر أن الفريق الطبي بقسم العمليات بمستشفى النعيرية العام أجرى ٦٧٥ عملية جراحية خلال عام ٢٠٢١ م.

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