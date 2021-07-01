النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اليوم.. بدء تطبيق #الكود_السعودي_للمباني_السكنية

يضمن السلامة والصحة العامة والاستدامة وتحقيق الكفاءة

يطبق #الكود_السعودي_للمباني_السكنية ابتداء من اليوم على جميع المباني السكنية المخصصة لعائلة أو عائلتين، والتي لا تزيد على ثلاثة طوابق.

ويضمن #كود_البناء السلامة والصحة العامة والاستدامة، وتحقيق الكفاءة في المباني، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وتشارك عدة جهات في تطبيق #كود_البناء وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الطاقة، والمديرية العامة للدفاع المدني، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ويطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة؛ بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.

ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها، وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اليوم.. بدء تطبيق #الكود_السعودي_للمباني_السكنية
سبق

يطبق #الكود_السعودي_للمباني_السكنية ابتداء من اليوم على جميع المباني السكنية المخصصة لعائلة أو عائلتين، والتي لا تزيد على ثلاثة طوابق.

ويضمن #كود_البناء السلامة والصحة العامة والاستدامة، وتحقيق الكفاءة في المباني، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وتشارك عدة جهات في تطبيق #كود_البناء وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الطاقة، والمديرية العامة للدفاع المدني، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ويطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة؛ بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.

ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها، وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

01 يوليو 2021 - 21 ذو القعدة 1442
09:10 AM

اليوم.. بدء تطبيق #الكود_السعودي_للمباني_السكنية

يضمن السلامة والصحة العامة والاستدامة وتحقيق الكفاءة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
6,681

يطبق #الكود_السعودي_للمباني_السكنية ابتداء من اليوم على جميع المباني السكنية المخصصة لعائلة أو عائلتين، والتي لا تزيد على ثلاثة طوابق.

ويضمن #كود_البناء السلامة والصحة العامة والاستدامة، وتحقيق الكفاءة في المباني، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه.

وتشارك عدة جهات في تطبيق #كود_البناء وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الطاقة، والمديرية العامة للدفاع المدني، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

ويطبق الكود على جميع أعمال البناء في القطاعين العام والخاص على المباني الجديدة؛ بما في ذلك التصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة والتعديل، وكذلك المباني القائمة في حالة الترميم أو تغيير الاستخدام أو التوسعة أو التعديل.

ويهدف كود البناء السعودي إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق الحد الأدنى للسلامة والصحة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها، وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد الطاقة وتنفيذ أعمال العزل الحراري وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,893
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,295
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,552
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,115

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة