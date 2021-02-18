شاهد.. ماكلارين تكشف رسميًا عن سيارتها الهجينة أرتورا الجديدة كلياً

بمحرك V6 مزدوج تيربو سعة 3 لترات تم صنعه خصيصًا لها وآخر كهربائي

عبدالملك سرور: كشفت ماكلارين رسمياً عن سيارتها الهجينة أرتورا الجديدة كلياً، بمحرك V6 مزدوج تيربو سعة 3 لترات تم صنعه خصيصاً لها وآخر كهربائي بقوة 671 حصانًا وعزم دوان 720 نيوتن.متر لكلايهما، وتتسارع من صفر إلى 100 كم\س في 3 ثوانٍ فقط، وتتسارع من 0-200 كم/ ساعة في 8.3 ثانية، والسرعة القصوى 330 كم/ ساعة، وتأتي السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

وتأتي السيارة بشاسيه جديد كلياً سيتم استخدامه أيضاً في سياراتها المستقبلية وهيكل من ألياف الكربون ومكونات من الألمنيوم بغرض تخفيف وزنها قدر الإمكان.

كما تدعم إمكانية استخدام المحرك في شحن البطارية أثناء القيادة وتستغرق ساعتين ونصف للشحن من 0-80% عبر القابس، وتأتي بمدى كهربائي يصل لـ 30 كم.

وبالنسبة للتصميم الداخلي فهو جديد تمامًا مع إمكانية الوصول إلى جميع أدوات التحكم الرئيسية باستخدام اليدين على عجلة القيادة ويظهر نظام المعلومات والترفيه جديد على شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصات.