"طبية مكة" و"التخصصات الصحية" تعقدان لقاءات مفتوحة للممارسين الصحيين

لحل المعوقات وتسهيل الإجراءات لمنسوبيها

عقدت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، ممثلة في الإدارة التنفيذية للموارد البشرية، وبالتعاون مع هيئة التخصصات الصحية ضمن مبادرة (تستاهل نجيك)، لقاءات مفتوحة للممارسين الصحيين لتذليل المعوقات، وتسهيل وإنهاء الطلبات المرفوعة من منسوبي المدينة والإجابة عن استفساراتهم.

وأكد المدير التنفيذي للموارد البشرية بالمدينة الطبية عون البارقي، على أهمية مثل هذه اللقاءات والمبادرات؛ حيث تعد هذه المبادرة للمرة الثانية التي تم تنظيمها والتي من شأنها تعزيز التواصل بين الجهات الصحية الحكومية والممارسين الصحيين، واختصار الكثير من الوقت والجهد لتحقيق التعاون والتكامل لما فيه مصلحة الوطن والمواطن، وبما يعزز جودة وكفاءة القطاع الصحي. منوّهًا في الوقت نفسه بجهود الهيئة في ضمان كفاءة الإعداد والتدريب والتأهيل للكوادر الصحية.

وأضاف "البارقي" أن اللقاء يأتي في إطار تعاون المدينة الطبية مع الهيئة، وضمن مبادرة "تستاهل نجيك" التي أطلقتها الهيئة مؤخرًا، والتي تهدف إلى فتح باب التواصل مع المنشآت الصحية، وتيسير تقديم الخدمات بشمولية لجميع الممارسين الصحيين، ومن ضمن الخدمات مبادرة "داعم" التي تُعنى بتقديم الدعم النفسي ومساعدة الممارسين الصحيين من عواقب الاحتراق الوظيفي خلال الضغط الكبير الذي ورّثته الجائحة، وكذلك مبادرة "تحمينا نحميك"، والتي تهدف إلى تقديم الدعم القانوني للممارسين الصحيين التي تقتضي أعمالهم مقابلة الجمهور، ويتعرض من خلالها إلى العنف الجسدي، أو اللفظي، أو التحرش والتشهير لأسباب تتعلق بمقتضيات أعمالهم المهنية، بحيث يتم تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالحالة، وتقديم التوعية والارشاد القانوني، وأخيراً تمثيل المعتدى عليه في المرافعات القانونية بالجهات القضائية، علاوة على تذليل كل الصعوبات والإشكالات التي تواجهه؛ حيث استفاد من هذه الخدمات أكثر من ألف مستفيد من الممارسين الصحيين بالمدينة الطبية.