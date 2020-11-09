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اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العسكرية لمساعدي رؤساء الأركان بمجلس التعاون.. اليوم

بمشاركة "آل علي" وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة

عقد اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العسكرية العليا لدورتها "17" لمساعدي رؤساء الأركان لهيئة العمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي آل علي، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وجاء هذا الاجتماع في إطار مناقشة وتحضير التوصيات والقرارات الخاصة بالعمل العسكري الخليجي المشترك, تمهيداً لعرضها على اجتماع اللجنة العسكرية العليا "17" لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن جدول اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك لعام 2020م.

ونقل اللواء الركن أحمد علي آل علي، في كلمته تحيات الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، وتمنياته للمشاركين بالتوفيق والخروج بالنتائج المرجوة التي تسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، مؤكدًا أن التعاون العسكري الخليجي المشترك قد استمر على الرغم من التحديات والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا.

ونوه بالدور والتعاون الكبير الذي قدمته القوات المسلحة بدول المجلس من خلال التجاوب المباشر لتذليل الصعوبات، والتوجيه والمتابعة المستمرة لسير تنفيذ قرارات العمل العسكري الخليجي المشترك.
وأشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة التحضيرية للخروج بمشاريع قرارات وتوصيات تعزز من التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العسكرية لمساعدي رؤساء الأركان بمجلس التعاون.. اليوم
سبق

عقد اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العسكرية العليا لدورتها "17" لمساعدي رؤساء الأركان لهيئة العمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي آل علي، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وجاء هذا الاجتماع في إطار مناقشة وتحضير التوصيات والقرارات الخاصة بالعمل العسكري الخليجي المشترك, تمهيداً لعرضها على اجتماع اللجنة العسكرية العليا "17" لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن جدول اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك لعام 2020م.

ونقل اللواء الركن أحمد علي آل علي، في كلمته تحيات الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، وتمنياته للمشاركين بالتوفيق والخروج بالنتائج المرجوة التي تسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، مؤكدًا أن التعاون العسكري الخليجي المشترك قد استمر على الرغم من التحديات والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا.

ونوه بالدور والتعاون الكبير الذي قدمته القوات المسلحة بدول المجلس من خلال التجاوب المباشر لتذليل الصعوبات، والتوجيه والمتابعة المستمرة لسير تنفيذ قرارات العمل العسكري الخليجي المشترك.
وأشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة التحضيرية للخروج بمشاريع قرارات وتوصيات تعزز من التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
05:08 PM

اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العسكرية لمساعدي رؤساء الأركان بمجلس التعاون.. اليوم

بمشاركة "آل علي" وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي اجتماع اللجنة التحضيرية للجنة العسكرية العليا لدورتها "17" لمساعدي رؤساء الأركان لهيئة العمليات والتدريب في القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، بمشاركة الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية اللواء الركن أحمد علي آل علي، وممثل عن القيادة العسكرية الموحدة.

وجاء هذا الاجتماع في إطار مناقشة وتحضير التوصيات والقرارات الخاصة بالعمل العسكري الخليجي المشترك, تمهيداً لعرضها على اجتماع اللجنة العسكرية العليا "17" لرؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ضمن جدول اجتماعات العمل العسكري الخليجي المشترك لعام 2020م.

ونقل اللواء الركن أحمد علي آل علي، في كلمته تحيات الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، وتمنياته للمشاركين بالتوفيق والخروج بالنتائج المرجوة التي تسهم في دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، مؤكدًا أن التعاون العسكري الخليجي المشترك قد استمر على الرغم من التحديات والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا.

ونوه بالدور والتعاون الكبير الذي قدمته القوات المسلحة بدول المجلس من خلال التجاوب المباشر لتذليل الصعوبات، والتوجيه والمتابعة المستمرة لسير تنفيذ قرارات العمل العسكري الخليجي المشترك.
وأشاد بالجهود التي تبذلها اللجنة التحضيرية للخروج بمشاريع قرارات وتوصيات تعزز من التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون.

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