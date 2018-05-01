شاهد .. أمير الباحة يضع حجر أساس أحدث مشروع عناية مركزة في العالم

فيما دشّن مشاريع صحية عدة بتكلفة 110 ملايين منها مركز حديث للكلى

دشّن أمير منطقة الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز؛ ووضع حجر الأساس لعددٍ من المشروعات الصحية في الباحة ومحافظة بلجرشي، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 110 ملايين ريال.

ولدى وصول الأمير مشروع مركز الكلى بمستشفى الأمير مشاري بمحافظة بلجرشي، قام بقص الشريط إيذاناً بافتتاحه وإطلاق برنامج الكلى، ثم تجوّل في أقسام وعيادات وغرف الغسيل بالمركز، مستمعاً إلى شرح من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبده الزبيدي، عن أبرز الخدمات التي يقدمها المركز الذي بلغت تكلفته 19 مليون ريال ويقع على مساحة 3 آلاف متر مربع، بسعة 30 سريراً، ويخدم 120 مريضاً بشكل يومي، مفيداً بأنه تمّ تجهيز المركز بأحدث الأجهزة المتقدمة لغسيل الكلى، إضافة إلى الطاقم الطبي المتخصّص في تقديم خدمة متكاملة لمرضى الغسيل الكلوي.

وأشاد أمير منطقة الباحة، بما شاهده من تصميم للمركز وما يقدمه من خدمات لمرضى الفشل الكلي من خلال ما تمّ تزويده بأجهزة متطورة في هذا المجال، منوّهاً بالجهود التي بُذلت لإنشاء المركز، حاثاً في الوقت ذاته على مضاعفة الجهود وتكريسها لخدمة المرضى والمراجعين للمركز، في ظل الدعم اللا محدود الذي يجده القطاع الصحي من الحكومة الرشيدة - أعزها الله.

بعد ذلك، شرّف الأمير حسام بن سعود؛ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة، بفندق ساف ببلجرشي؛ حيث بدأ الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقى مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور عبده الزبيدي؛ كلمة رحب فيها بأمير المنطقة، معرباً عن شكره للأمير على رعايته وتدشينه حفل مشروعَي مركز الكلى والمدينة السكنية بمستشفى الأمير مشاري بن سعود ببلجرشي.

وبيّن أن هذه المشاريع تعد من ضمن المشاريع الصحية الجديدة التي تدعم الخدمات الصحية في منطقة الباحة، التي جاءت بفضل الله، ثم باستمرار الدعم السخي من حكومتنا الرشيدة، على رأسها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين - حفظهما الله -، مشيراً إلى أن المشروعات التي تمّ تدشينها تتضمن مركز الكلى الذي يقدم خدماته المميزة لمرضى الغسيل الكلوي من خلال الكادر الطبي المتخصّص وبأحدث الأجهزة في هذا المجال.

وأضاف مدير "صحة" الباحة، أن من ضمن المشروعات وضع الأمير حجر الأساس لأحدث مشروع عناية مركزة في العالم من شركة ديرت الأمريكية، بمستشفى الملك فهد بالباحة، الذي سيكون في المرحلة الأولى بواقع 24 سريراً من نظام الغرف الكابسولية فائقة التصنيع، وتقدر تكلفتها بمبلغ 48 مليون ريال، فيما ستكون المرحلة الثانية بقيمة 69 مليون ريال، تتسع إلى 50 سريراً للعناية المركزة في مستشفى الملك فهد، وأكثر من 100 سرير للعناية المركزية الأخرى، وذلك للأطفال والخدج، مفيداً بأنه سيتم خلال الفترة المقبلة تدشين مشاريع صحية عدة بالمنطقة؛ منها: البرج الطبي في مستشفى الملك فهد، ومستشفى المخواة العام، إلى جانب تهيئة 20 مركزاً صحياً قبل نهاية عام 2018، وذلك وفق الخطة التي أعدّتها الوزارة لتهيئة المراكز الصحية.

وأعرب "الزبيدي"؛ باسمه واسم منسوبي "صحة" الباحة، عن شكره وتقديره لأمير منطقة الباحة، على دعمه المستمر للمشاريع والخدمات الصحية التي نقطف نحن والمرضى في المنطقة ثمارها من خلال هذه الإنجازات، متطلعاً لتحقيق أهداف القيادة الحكيمة وأمير الباحة في تقديم هذه الخدمة بالوجه الكامل والمأمول لأهالي منطقة الباحة، مشيداً بالدعم الكبير من وزارة الصحة، وفي مقدمتهم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

عقب ذلك شاهد الأمير والحضور عرضاً مرئياً عن المشاريع الصحية في منطقة الباحة، ووضع حجر الأساس لمشروع العناية المركزة بمستشفى الملك فهد بالباحة المرحلة الأولى.

وفِي ختام الحفل، كرّم أمير منطقة الباحة عدداً من الموظفين المميزين من منسوبي الشؤون الصحية بالمنطقة، فيما تسلّم هدية تذكارية بهذه المناسبة.

حضر الحفل مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي؛ ومحافظ بلجرشي سفر بن سويد الغامدي، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي؛ وعدد من منسوبي "صحة" الباحة.