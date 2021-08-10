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استشاري يحذر الطلاب من تجاهل وجبة الإفطار قبل التوجُّه للمدارس

"خوجة" أكد أنها تمد الجسم بالطاقة وتسهم في ضبط مستويات سكر الدم

أكد استشاري طب الأسرة والمجتمع والصحة العامة، البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، أهمية توجيه الطلاب والطالبات الذين شملهم قرار الدراسة حضوريًّا بعد تلقي لقاح كورونا بعدم تجاهل وجبة الإفطار الصباحي؛ إذ تمد الجسم بالطاقة، وتسهم في المحافظة على حيويته؛ فقد أثبتت التقارير الصحية أن طلاب المدارس الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام هم الأفضل في التحصيل العلمي من الطلاب الذين لا يتناولون وجبة الإفطار، كما تساعد وجبة الإفطار على زيادة التركيز والقدرات الذهنية للطالب؛ ما يزيد من تركيزه في أداء واجباته المدرسية؛ وبالتالي زيادة تحصيله العلمي. كما يحفز الإفطار الشعور بالشبع لوقت طويل؛ وذلك لقدرته على الحفاظ على مستويات السكر في الدم، كما يقلل من حالات الإعياء بسبب انخفاض مستوى السكر في الجسم.

وأضاف بأن وجبة الإفطار الصحية تساعد على نمو الأطفال والمراهقين بشكل سليم على المستويَين الجسدي والإدراكي؛ إذ تُبقي وجبة الإفطار الجسم بكامل نشاطه وحيويته طوال اليوم، كما أن لهذه الوجبة دورًا كبيرًا في التحكم بالوزن؛ فمَن يتناول وجبة الإفطار لن يتناول كميات كبيرة من الطعام في باقي الوجبات؛ وبالتالي سيقلل من السعرات الحرارية، وسيتفادى الشخص الإصابة بالبدانة.

وأشار إلى أن وجبة الإفطار تُحسِّن من جودة النظام الغذائي؛ لأن طعام وجبة الإفطار يتكون في الغالب من نسبة أعلى من الألياف والعناصر الغذائية، كما أنها تُحسِّن قدرة استشعار الجسم للإنسولين في الوجبات اللاحقة، بجانب الحد من الشعور بالتعب؛ وذلك بسبب تزويد الجسم بالطاقة اللازمة للبدء بيوم نشيط وصحي بعيد عن الكسل. كما أن الإفطار الصباحي يُحدث نوعًا من التوازن بين السعرات الحرارية وممارسة التمارين الرياضية؛ فالأشخاص الذين يهملون تناول وجبة الإفطار يختارون أطعمة غير صحية على الغداء أو العشاء.

وقال البروفيسور خوجة إن تناول وجبة الإفطار يساعد على الوقاية من الأمراض المختلفة التي من الممكن أن تصيب جسم الإنسان؛ لأنها تساعد على تعزيز المناعة. ومن فوائد وجبة الإفطار الصحية أنها تساعد على التقليل من معدل الكولسترول المرتفع بالدم؛ لأن وجبة الإفطار تساعد على عملية التمثيل الغذائي الصحيح، كما تساعد على التحكم في الوزن الزائد لدى الطلاب والطالبات؛ لأنها تقلل من الشعور بالجوع - كما أشرت - على مدار اليوم. ويجب أيضًا الحرص على تجنب الوجبات غير الصحية، التي تعد من أهم أسباب الإصابة بالسمنة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري يحذر الطلاب من تجاهل وجبة الإفطار قبل التوجُّه للمدارس
سبق

أكد استشاري طب الأسرة والمجتمع والصحة العامة، البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، أهمية توجيه الطلاب والطالبات الذين شملهم قرار الدراسة حضوريًّا بعد تلقي لقاح كورونا بعدم تجاهل وجبة الإفطار الصباحي؛ إذ تمد الجسم بالطاقة، وتسهم في المحافظة على حيويته؛ فقد أثبتت التقارير الصحية أن طلاب المدارس الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام هم الأفضل في التحصيل العلمي من الطلاب الذين لا يتناولون وجبة الإفطار، كما تساعد وجبة الإفطار على زيادة التركيز والقدرات الذهنية للطالب؛ ما يزيد من تركيزه في أداء واجباته المدرسية؛ وبالتالي زيادة تحصيله العلمي. كما يحفز الإفطار الشعور بالشبع لوقت طويل؛ وذلك لقدرته على الحفاظ على مستويات السكر في الدم، كما يقلل من حالات الإعياء بسبب انخفاض مستوى السكر في الجسم.

وأضاف بأن وجبة الإفطار الصحية تساعد على نمو الأطفال والمراهقين بشكل سليم على المستويَين الجسدي والإدراكي؛ إذ تُبقي وجبة الإفطار الجسم بكامل نشاطه وحيويته طوال اليوم، كما أن لهذه الوجبة دورًا كبيرًا في التحكم بالوزن؛ فمَن يتناول وجبة الإفطار لن يتناول كميات كبيرة من الطعام في باقي الوجبات؛ وبالتالي سيقلل من السعرات الحرارية، وسيتفادى الشخص الإصابة بالبدانة.

وأشار إلى أن وجبة الإفطار تُحسِّن من جودة النظام الغذائي؛ لأن طعام وجبة الإفطار يتكون في الغالب من نسبة أعلى من الألياف والعناصر الغذائية، كما أنها تُحسِّن قدرة استشعار الجسم للإنسولين في الوجبات اللاحقة، بجانب الحد من الشعور بالتعب؛ وذلك بسبب تزويد الجسم بالطاقة اللازمة للبدء بيوم نشيط وصحي بعيد عن الكسل. كما أن الإفطار الصباحي يُحدث نوعًا من التوازن بين السعرات الحرارية وممارسة التمارين الرياضية؛ فالأشخاص الذين يهملون تناول وجبة الإفطار يختارون أطعمة غير صحية على الغداء أو العشاء.

وقال البروفيسور خوجة إن تناول وجبة الإفطار يساعد على الوقاية من الأمراض المختلفة التي من الممكن أن تصيب جسم الإنسان؛ لأنها تساعد على تعزيز المناعة. ومن فوائد وجبة الإفطار الصحية أنها تساعد على التقليل من معدل الكولسترول المرتفع بالدم؛ لأن وجبة الإفطار تساعد على عملية التمثيل الغذائي الصحيح، كما تساعد على التحكم في الوزن الزائد لدى الطلاب والطالبات؛ لأنها تقلل من الشعور بالجوع - كما أشرت - على مدار اليوم. ويجب أيضًا الحرص على تجنب الوجبات غير الصحية، التي تعد من أهم أسباب الإصابة بالسمنة.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
12:37 AM

استشاري يحذر الطلاب من تجاهل وجبة الإفطار قبل التوجُّه للمدارس

"خوجة" أكد أنها تمد الجسم بالطاقة وتسهم في ضبط مستويات سكر الدم

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عبدالله الراجحي - جدة
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1,786

أكد استشاري طب الأسرة والمجتمع والصحة العامة، البروفيسور توفيق بن أحمد خوجة، أهمية توجيه الطلاب والطالبات الذين شملهم قرار الدراسة حضوريًّا بعد تلقي لقاح كورونا بعدم تجاهل وجبة الإفطار الصباحي؛ إذ تمد الجسم بالطاقة، وتسهم في المحافظة على حيويته؛ فقد أثبتت التقارير الصحية أن طلاب المدارس الذين يتناولون وجبة الإفطار بانتظام هم الأفضل في التحصيل العلمي من الطلاب الذين لا يتناولون وجبة الإفطار، كما تساعد وجبة الإفطار على زيادة التركيز والقدرات الذهنية للطالب؛ ما يزيد من تركيزه في أداء واجباته المدرسية؛ وبالتالي زيادة تحصيله العلمي. كما يحفز الإفطار الشعور بالشبع لوقت طويل؛ وذلك لقدرته على الحفاظ على مستويات السكر في الدم، كما يقلل من حالات الإعياء بسبب انخفاض مستوى السكر في الجسم.

وأضاف بأن وجبة الإفطار الصحية تساعد على نمو الأطفال والمراهقين بشكل سليم على المستويَين الجسدي والإدراكي؛ إذ تُبقي وجبة الإفطار الجسم بكامل نشاطه وحيويته طوال اليوم، كما أن لهذه الوجبة دورًا كبيرًا في التحكم بالوزن؛ فمَن يتناول وجبة الإفطار لن يتناول كميات كبيرة من الطعام في باقي الوجبات؛ وبالتالي سيقلل من السعرات الحرارية، وسيتفادى الشخص الإصابة بالبدانة.

وأشار إلى أن وجبة الإفطار تُحسِّن من جودة النظام الغذائي؛ لأن طعام وجبة الإفطار يتكون في الغالب من نسبة أعلى من الألياف والعناصر الغذائية، كما أنها تُحسِّن قدرة استشعار الجسم للإنسولين في الوجبات اللاحقة، بجانب الحد من الشعور بالتعب؛ وذلك بسبب تزويد الجسم بالطاقة اللازمة للبدء بيوم نشيط وصحي بعيد عن الكسل. كما أن الإفطار الصباحي يُحدث نوعًا من التوازن بين السعرات الحرارية وممارسة التمارين الرياضية؛ فالأشخاص الذين يهملون تناول وجبة الإفطار يختارون أطعمة غير صحية على الغداء أو العشاء.

وقال البروفيسور خوجة إن تناول وجبة الإفطار يساعد على الوقاية من الأمراض المختلفة التي من الممكن أن تصيب جسم الإنسان؛ لأنها تساعد على تعزيز المناعة. ومن فوائد وجبة الإفطار الصحية أنها تساعد على التقليل من معدل الكولسترول المرتفع بالدم؛ لأن وجبة الإفطار تساعد على عملية التمثيل الغذائي الصحيح، كما تساعد على التحكم في الوزن الزائد لدى الطلاب والطالبات؛ لأنها تقلل من الشعور بالجوع - كما أشرت - على مدار اليوم. ويجب أيضًا الحرص على تجنب الوجبات غير الصحية، التي تعد من أهم أسباب الإصابة بالسمنة.

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