محافظ بدر المكلف ينقل تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد "المحمادي"

استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي

نقل محافظ بدر التابعة لمنطقة المدينة المنورة المكلف محمد بن عطية الجهني، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، لذوي شهيد الواجب الجندي أول أحمد محمد المحمادي، وذلك في قرية بئر الغنم بمركز الشفية التابعة لمحافظة بدر، يرافقه رئيس المركز أحمد طويلع زيد.

وقال "الجهني" خلال زيارته: إن الشهيد "المحمادي" نال شهادة العز والكرامة باذلاً روحه فداء للوطن والدين، سائلاً الله تعالى أن يتقبله برحمته، ومعرباً عن تعازيه لأسرته، سائلاً الله له المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



يذكر أن الشهيد الجندي أول أحمد محمد المحمادي من القوات الخاصة استشهد أثناء قيامه بواجبه في الدفاع عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي.