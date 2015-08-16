النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مدير مسالخ مكة: زيادة مذبوحات الأضحى بنسبة 35 ٪ عن العام الماضي

أكد نجاح خطة استقبال 237 ألف ذبيحة بمتابعة 200 موظف

كشف مدير الإدارة العامة للمسالخ بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور سعود بن محمد الحتيرشي لـ " سبق " عن ذبح 237754 من بهيمة الأنعام والأبقار في 5 مسالخ مركزية خلال يوم العيد وأيام التشريق تم تطبيق كافة النواحي الفنية حسب لائحة الكشف والفحص البيطري للحوم والتأكد من سلامة المذبوحات ومدى تطبيق كافة الضوابط الفنية والاشتراطات الصحية.

وأكد الدكتور الحتيرشي على نجاح خطة إدارة المسالخ بالعاصمة المقدسة خلال موسم حج هذا العام، مشيراً بأن أعداد المذبوحات زادت نسبتها بأكثر من 35 ٪ عن العام الماضي وهذا النجاح ينسب للجميع ولكل الموظفين والمشرفين الرسميين والمؤقتين وتضافر جهودهم خلال موسم الحج وتحت إشراف ومتابعة من معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.

وأشار الحتيرشي أن الطاقة الاستيعابية لجميع المسالخ الخمسة المركزية بالعاصمة المقدسة بلغت أكثر من 137 ألف ذبيحة في اليوم الواحد وبلغ عدد القائمين والمشرفين على المسالخ حوالي 200 شخص من موظفين رسميين ومؤقتين كما بلغت الطاقة الاستيعابية لمسلخ المعيصم 20336 رأساً في اليوم ومسلخ العكيشية 39168 رأساً ومسلخ غرب مكة 32120 رأساً ومسلخ طريق الليث 36180 رأساً ومسلخ الكعكية الطاقة الاستيعابية 10000 رأس في اليوم.

وأشار الحتيرشي بأن الإدارة العامة للمسالخ في العاصمة المقدسة رفعت أعلى درجات الجاهزية خلال موسم الحج تحسباً للإقبال المتزايد من ضيوف الرحمن، وتم تهيئة جميع هذه المسالخ بوقت مبكر وبكل ما تحتاجه من المعدات، والعمالة المدربة، والأطباء البيطريين، والجزارين، وتشكيل عدد من الفرق الميدانية للقيام بعملية الرقابة والإشراف على تشغيل المسالخ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مدير مسالخ مكة: زيادة مذبوحات الأضحى بنسبة 35 ٪ عن العام الماضي
سبق

كشف مدير الإدارة العامة للمسالخ بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور سعود بن محمد الحتيرشي لـ " سبق " عن ذبح 237754 من بهيمة الأنعام والأبقار في 5 مسالخ مركزية خلال يوم العيد وأيام التشريق تم تطبيق كافة النواحي الفنية حسب لائحة الكشف والفحص البيطري للحوم والتأكد من سلامة المذبوحات ومدى تطبيق كافة الضوابط الفنية والاشتراطات الصحية.

وأكد الدكتور الحتيرشي على نجاح خطة إدارة المسالخ بالعاصمة المقدسة خلال موسم حج هذا العام، مشيراً بأن أعداد المذبوحات زادت نسبتها بأكثر من 35 ٪ عن العام الماضي وهذا النجاح ينسب للجميع ولكل الموظفين والمشرفين الرسميين والمؤقتين وتضافر جهودهم خلال موسم الحج وتحت إشراف ومتابعة من معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.

وأشار الحتيرشي أن الطاقة الاستيعابية لجميع المسالخ الخمسة المركزية بالعاصمة المقدسة بلغت أكثر من 137 ألف ذبيحة في اليوم الواحد وبلغ عدد القائمين والمشرفين على المسالخ حوالي 200 شخص من موظفين رسميين ومؤقتين كما بلغت الطاقة الاستيعابية لمسلخ المعيصم 20336 رأساً في اليوم ومسلخ العكيشية 39168 رأساً ومسلخ غرب مكة 32120 رأساً ومسلخ طريق الليث 36180 رأساً ومسلخ الكعكية الطاقة الاستيعابية 10000 رأس في اليوم.

وأشار الحتيرشي بأن الإدارة العامة للمسالخ في العاصمة المقدسة رفعت أعلى درجات الجاهزية خلال موسم الحج تحسباً للإقبال المتزايد من ضيوف الرحمن، وتم تهيئة جميع هذه المسالخ بوقت مبكر وبكل ما تحتاجه من المعدات، والعمالة المدربة، والأطباء البيطريين، والجزارين، وتشكيل عدد من الفرق الميدانية للقيام بعملية الرقابة والإشراف على تشغيل المسالخ.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
11:12 PM

مدير مسالخ مكة: زيادة مذبوحات الأضحى بنسبة 35 ٪ عن العام الماضي

أكد نجاح خطة استقبال 237 ألف ذبيحة بمتابعة 200 موظف

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
0
364

كشف مدير الإدارة العامة للمسالخ بأمانة العاصمة المقدسة الدكتور سعود بن محمد الحتيرشي لـ " سبق " عن ذبح 237754 من بهيمة الأنعام والأبقار في 5 مسالخ مركزية خلال يوم العيد وأيام التشريق تم تطبيق كافة النواحي الفنية حسب لائحة الكشف والفحص البيطري للحوم والتأكد من سلامة المذبوحات ومدى تطبيق كافة الضوابط الفنية والاشتراطات الصحية.

وأكد الدكتور الحتيرشي على نجاح خطة إدارة المسالخ بالعاصمة المقدسة خلال موسم حج هذا العام، مشيراً بأن أعداد المذبوحات زادت نسبتها بأكثر من 35 ٪ عن العام الماضي وهذا النجاح ينسب للجميع ولكل الموظفين والمشرفين الرسميين والمؤقتين وتضافر جهودهم خلال موسم الحج وتحت إشراف ومتابعة من معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.

وأشار الحتيرشي أن الطاقة الاستيعابية لجميع المسالخ الخمسة المركزية بالعاصمة المقدسة بلغت أكثر من 137 ألف ذبيحة في اليوم الواحد وبلغ عدد القائمين والمشرفين على المسالخ حوالي 200 شخص من موظفين رسميين ومؤقتين كما بلغت الطاقة الاستيعابية لمسلخ المعيصم 20336 رأساً في اليوم ومسلخ العكيشية 39168 رأساً ومسلخ غرب مكة 32120 رأساً ومسلخ طريق الليث 36180 رأساً ومسلخ الكعكية الطاقة الاستيعابية 10000 رأس في اليوم.

وأشار الحتيرشي بأن الإدارة العامة للمسالخ في العاصمة المقدسة رفعت أعلى درجات الجاهزية خلال موسم الحج تحسباً للإقبال المتزايد من ضيوف الرحمن، وتم تهيئة جميع هذه المسالخ بوقت مبكر وبكل ما تحتاجه من المعدات، والعمالة المدربة، والأطباء البيطريين، والجزارين، وتشكيل عدد من الفرق الميدانية للقيام بعملية الرقابة والإشراف على تشغيل المسالخ.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,890
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,810
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,786
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,911

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

القوة الناعمة

القوة الناعمة

بدر الغامدي
الفَرْق بيننا وبينهم؟!

الفَرْق بيننا وبينهم؟!

صالح مطر الغامدي
بين الإشاعة والإساءة..!

بين الإشاعة والإساءة..!

عبدالغني الشيخ
(وطن) يخدم (أمة)

(وطن) يخدم (أمة)

سلطان رديف
لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة