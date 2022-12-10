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شاهد .. الأشجار "بيضاء" في "تمنية أبها" بسبب الصقيع

مع انتشار الضباب وتوقع المزيد من انخفاض الحرارة

تحولت الأشجار والأعشاب في عسير، اليوم، إلى اللون الأبيض؛ بعدما ضربت موجة من الصقيع مركز تمنية جنوب شرق مدينة أبها.

وزوّد المواطن علي الشهراني "سبق" بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثقها صباح اليوم السبت في مركز "تمنية".

وقال "الشهراني": الحرارة سجلت ثلاث درجات مئوية، وقد صاحبت الصقيع حالة من الضباب، ومن المتوقع أن تنخفض الحرارة في فترات المساء.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. الأشجار "بيضاء" في "تمنية أبها" بسبب الصقيع
سبق

تحولت الأشجار والأعشاب في عسير، اليوم، إلى اللون الأبيض؛ بعدما ضربت موجة من الصقيع مركز تمنية جنوب شرق مدينة أبها.

وزوّد المواطن علي الشهراني "سبق" بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثقها صباح اليوم السبت في مركز "تمنية".

وقال "الشهراني": الحرارة سجلت ثلاث درجات مئوية، وقد صاحبت الصقيع حالة من الضباب، ومن المتوقع أن تنخفض الحرارة في فترات المساء.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
05:53 PM

شاهد .. الأشجار "بيضاء" في "تمنية أبها" بسبب الصقيع

مع انتشار الضباب وتوقع المزيد من انخفاض الحرارة

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قاسم الخبراني - الرياض
3
24,240

تحولت الأشجار والأعشاب في عسير، اليوم، إلى اللون الأبيض؛ بعدما ضربت موجة من الصقيع مركز تمنية جنوب شرق مدينة أبها.

وزوّد المواطن علي الشهراني "سبق" بمجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثقها صباح اليوم السبت في مركز "تمنية".

وقال "الشهراني": الحرارة سجلت ثلاث درجات مئوية، وقد صاحبت الصقيع حالة من الضباب، ومن المتوقع أن تنخفض الحرارة في فترات المساء.

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