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الأولى منذ 8 أشهر.. الصين تسجل حالة وفاة بكورونا

انتكاسة تأتي في وقت تسعى فيه البلاد للسيطرة التامة

أعلنت الصين اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بكوفيد-19 على أراضيها منذ ثمانية أشهر؛ في انتكاسة تأتي في وقت تسعى فيه البلاد للسيطرة مجددًا على تفشي الجائحة، وفي خضم استعداداتها لوصول خبراء من منظمة الصحة العالمية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية: إن حالة الوفاة سُجلت في مقاطعة خبي في شمال البلاد، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت السلطات قد فرضت إغلاقًا عامًّا في عدد من مدن هذه المقاطعة بعد عودة الفيروس للتفشي فيها.

وسجلت آخر حالة وفاة ناجمة عن كوفيد-19 في الصين في مايو 2020.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الأولى منذ 8 أشهر.. الصين تسجل حالة وفاة بكورونا
سبق

أعلنت الصين اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بكوفيد-19 على أراضيها منذ ثمانية أشهر؛ في انتكاسة تأتي في وقت تسعى فيه البلاد للسيطرة مجددًا على تفشي الجائحة، وفي خضم استعداداتها لوصول خبراء من منظمة الصحة العالمية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية: إن حالة الوفاة سُجلت في مقاطعة خبي في شمال البلاد، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت السلطات قد فرضت إغلاقًا عامًّا في عدد من مدن هذه المقاطعة بعد عودة الفيروس للتفشي فيها.

وسجلت آخر حالة وفاة ناجمة عن كوفيد-19 في الصين في مايو 2020.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
09:03 AM

الأولى منذ 8 أشهر.. الصين تسجل حالة وفاة بكورونا

انتكاسة تأتي في وقت تسعى فيه البلاد للسيطرة التامة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الصين اليوم الخميس، تسجيل أول حالة وفاة بكوفيد-19 على أراضيها منذ ثمانية أشهر؛ في انتكاسة تأتي في وقت تسعى فيه البلاد للسيطرة مجددًا على تفشي الجائحة، وفي خضم استعداداتها لوصول خبراء من منظمة الصحة العالمية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية: إن حالة الوفاة سُجلت في مقاطعة خبي في شمال البلاد، دون مزيد من التفاصيل.

وكانت السلطات قد فرضت إغلاقًا عامًّا في عدد من مدن هذه المقاطعة بعد عودة الفيروس للتفشي فيها.

وسجلت آخر حالة وفاة ناجمة عن كوفيد-19 في الصين في مايو 2020.

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