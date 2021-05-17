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تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر طعناً بالطائف

بعد تأجيل تنفيذ الحكم حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الطائف.

وجاء في البيان: قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية، وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وأضافت "الداخلية": أقدم عادل بن أحمد بن محمد الزهراني "سعودي الجنسية"، على قتل عبدالقادر بن هجاد بن هباش الزهراني "سعودي الجنسية"، وذلك بطعنه بسكين ما أدى إلى وفاته.

وأردفت: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل وثبوت أهليتهم واتفاقهم مع بقية الورثة على تنفيذ القصاص، ثم ألحق بالصك الحكم بثبوت بلوغ وتكليف القصار من ورثة المجني عليه ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني المذكور.

وتابع البيان: تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عادل بن أحمد بن محمد الزهراني "سعودي الجنسية"، اليوم الإثنين 5 / 10 / 1442 هـ، بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرّمة.

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تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر طعناً بالطائف
سبق

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الطائف.

وجاء في البيان: قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية، وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وأضافت "الداخلية": أقدم عادل بن أحمد بن محمد الزهراني "سعودي الجنسية"، على قتل عبدالقادر بن هجاد بن هباش الزهراني "سعودي الجنسية"، وذلك بطعنه بسكين ما أدى إلى وفاته.

وأردفت: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل وثبوت أهليتهم واتفاقهم مع بقية الورثة على تنفيذ القصاص، ثم ألحق بالصك الحكم بثبوت بلوغ وتكليف القصار من ورثة المجني عليه ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني المذكور.

وتابع البيان: تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عادل بن أحمد بن محمد الزهراني "سعودي الجنسية"، اليوم الإثنين 5 / 10 / 1442 هـ، بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرّمة.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
12:59 PM

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن قتل آخر طعناً بالطائف

بعد تأجيل تنفيذ الحكم حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
7
14,421

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمحافظة الطائف.

وجاء في البيان: قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية، وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وأضافت "الداخلية": أقدم عادل بن أحمد بن محمد الزهراني "سعودي الجنسية"، على قتل عبدالقادر بن هجاد بن هباش الزهراني "سعودي الجنسية"، وذلك بطعنه بسكين ما أدى إلى وفاته.

وأردفت: تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة العامة، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من ورثة القتيل وثبوت أهليتهم واتفاقهم مع بقية الورثة على تنفيذ القصاص، ثم ألحق بالصك الحكم بثبوت بلوغ وتكليف القصار من ورثة المجني عليه ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً بحق الجاني المذكور.

وتابع البيان: تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عادل بن أحمد بن محمد الزهراني "سعودي الجنسية"، اليوم الإثنين 5 / 10 / 1442 هـ، بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرّمة.

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