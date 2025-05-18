"الصحة": تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 57345
أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين الموافق 18/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 57345 إصابة، منهم 44% من السعوديين و56% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 237 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 3026 حالة، وبلغ اجمالي حالات التعافي 28748 حالة.
وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 320 متوفىً.
"الصحة": تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 57345
عبدالله البرقاويسبق2020-05-18
أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين الموافق 18/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 57345 إصابة، منهم 44% من السعوديين و56% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 237 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 3026 حالة، وبلغ اجمالي حالات التعافي 28748 حالة.
وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 320 متوفىً.
18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
03:39 PM
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18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
04:41 PM
"الصحة": تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 57345
أعلنت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين الموافق 18/ 5/ 2020م، عن تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس الأحد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 57345 إصابة، منهم 44% من السعوديين و56% من غير السعوديين، وبلغ عدد الحالات الحرجة 237 حالة يتلقون العلاج في غرف العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 3026 حالة، وبلغ اجمالي حالات التعافي 28748 حالة.
وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 8 حالات، ليصل عدد ضحايا كورونا إلى 320 متوفىً.