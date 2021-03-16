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"الصحة": تسجيل 354 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 204 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": إقبال متزايد على مراكز لقاح كورونا وسط إجراءات تنظيمية

أكدت أن تطبيق "صحتي" أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد

‬ذكرت وزارة الصحة أن مراكز لقاح كورونا تشهد إقبالاً متزايداً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية.

وقالت الوزارة: تطبيق "صحتي" أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد، ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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"الصحة": إقبال متزايد على مراكز لقاح كورونا وسط إجراءات تنظيمية
سبق

‬ذكرت وزارة الصحة أن مراكز لقاح كورونا تشهد إقبالاً متزايداً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية.

وقالت الوزارة: تطبيق "صحتي" أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد، ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
04:03 PM

"الصحة": إقبال متزايد على مراكز لقاح كورونا وسط إجراءات تنظيمية

أكدت أن تطبيق "صحتي" أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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1,089

‬ذكرت وزارة الصحة أن مراكز لقاح كورونا تشهد إقبالاً متزايداً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية.

وقالت الوزارة: تطبيق "صحتي" أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد، ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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