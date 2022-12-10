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"واجهة الخبر" تستعد لانطلاق مهرجان "هلا سعودي"

فعاليات لـ 10 أيام بهدف إبراز الموروث الثقافي للمناطق

يستعد عدد من الجهات الحكومية لإطلاق مهرجان "هلا سعودي" على الواجهة البحرية بمدينة الخبر في 1 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 18 يناير 2018 لمدة عشرة أيام؛ بهدف إبراز الموروث الثقافي لمناطق المملكة، وذلك برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وأكدت اللجنة المنظمة لمهرجان "هلا سعودي"، مؤسسة المنظر الجميل لتنظيم المعارض والمهرجانات، أن فعاليات المهرجان سيتخللها العديد من البرامج والأنشطة التي تركز على إبراز التراث الشعبي والتراثي لجميع مناطق المملكة.

وستقام قرى تراثية للمناطق تشمل الشمالية والجنوبية والغربية والمنطقة الشرقية والوسطى، وتقديم أوبريت وطني، وكذلك إقامة أركان للمشاريع الصغيرة والمنزلية لرواد ورائدات الأعمال.

وسيشهد المهرجان مسرحاً للطفل وأمسيات شعرية وأدبية وقسماً يختص بالفنون التشكيلية، بالإضافة إلى المسابقات والجوائز اليومية طيلة أيام إقامة المهرجان.

وقالت اللجنة: اليوم الأول للمهرجان سيشهد أكبر مسيرة "كرنفالية" بالمنطقة الشرقية، يشارك فيها عدد كبير من السيارات معدلة ومتميزة ودراجات نارية وهوائية ومجموعة من الخيول وفرق تطوعية حيث تنطلق على كورنيش الخبر.

وأضافت: فعاليات مهرجان "هلا سعودي" ستحدث نقلة نوعية في النشاطات الشبابية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"واجهة الخبر" تستعد لانطلاق مهرجان "هلا سعودي"
سبق

يستعد عدد من الجهات الحكومية لإطلاق مهرجان "هلا سعودي" على الواجهة البحرية بمدينة الخبر في 1 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 18 يناير 2018 لمدة عشرة أيام؛ بهدف إبراز الموروث الثقافي لمناطق المملكة، وذلك برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وأكدت اللجنة المنظمة لمهرجان "هلا سعودي"، مؤسسة المنظر الجميل لتنظيم المعارض والمهرجانات، أن فعاليات المهرجان سيتخللها العديد من البرامج والأنشطة التي تركز على إبراز التراث الشعبي والتراثي لجميع مناطق المملكة.

وستقام قرى تراثية للمناطق تشمل الشمالية والجنوبية والغربية والمنطقة الشرقية والوسطى، وتقديم أوبريت وطني، وكذلك إقامة أركان للمشاريع الصغيرة والمنزلية لرواد ورائدات الأعمال.

وسيشهد المهرجان مسرحاً للطفل وأمسيات شعرية وأدبية وقسماً يختص بالفنون التشكيلية، بالإضافة إلى المسابقات والجوائز اليومية طيلة أيام إقامة المهرجان.

وقالت اللجنة: اليوم الأول للمهرجان سيشهد أكبر مسيرة "كرنفالية" بالمنطقة الشرقية، يشارك فيها عدد كبير من السيارات معدلة ومتميزة ودراجات نارية وهوائية ومجموعة من الخيول وفرق تطوعية حيث تنطلق على كورنيش الخبر.

وأضافت: فعاليات مهرجان "هلا سعودي" ستحدث نقلة نوعية في النشاطات الشبابية.

09 ديسمبر 2017 - 21 ربيع الأول 1439
03:00 PM

"واجهة الخبر" تستعد لانطلاق مهرجان "هلا سعودي"

فعاليات لـ 10 أيام بهدف إبراز الموروث الثقافي للمناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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يستعد عدد من الجهات الحكومية لإطلاق مهرجان "هلا سعودي" على الواجهة البحرية بمدينة الخبر في 1 جمادى الأولى 1439هـ الموافق 18 يناير 2018 لمدة عشرة أيام؛ بهدف إبراز الموروث الثقافي لمناطق المملكة، وذلك برعاية أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وأكدت اللجنة المنظمة لمهرجان "هلا سعودي"، مؤسسة المنظر الجميل لتنظيم المعارض والمهرجانات، أن فعاليات المهرجان سيتخللها العديد من البرامج والأنشطة التي تركز على إبراز التراث الشعبي والتراثي لجميع مناطق المملكة.

وستقام قرى تراثية للمناطق تشمل الشمالية والجنوبية والغربية والمنطقة الشرقية والوسطى، وتقديم أوبريت وطني، وكذلك إقامة أركان للمشاريع الصغيرة والمنزلية لرواد ورائدات الأعمال.

وسيشهد المهرجان مسرحاً للطفل وأمسيات شعرية وأدبية وقسماً يختص بالفنون التشكيلية، بالإضافة إلى المسابقات والجوائز اليومية طيلة أيام إقامة المهرجان.

وقالت اللجنة: اليوم الأول للمهرجان سيشهد أكبر مسيرة "كرنفالية" بالمنطقة الشرقية، يشارك فيها عدد كبير من السيارات معدلة ومتميزة ودراجات نارية وهوائية ومجموعة من الخيول وفرق تطوعية حيث تنطلق على كورنيش الخبر.

وأضافت: فعاليات مهرجان "هلا سعودي" ستحدث نقلة نوعية في النشاطات الشبابية.

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